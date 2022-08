Karol G: ¿Por qué Youtube le bloqueó su video de ‘Gatúbela’?

Karol G se quejó de YouTube en sus historias de Instagram porque la plataforma, horas antes del lanzamiento del video oficial de ‘Gatúbela’, la plataforma de videos le bloqueó el clip. El lanzamiento es ahorita a las 19:00.

“Ey, que hoy sale ‘Gatúbela’ pues. De entrada YouTube me bloqueó el video por contenido. Ehh, entonces no todo el mundo va a poder ver el video, pero les dejo el link para que escuchen la canción” — Karol G en sus historias

¿Por qué le bloquearon el video?

En Instagram, la misma Karol publicó un adelanto del video para anunciar la hora del lanzamiento. Y sí, la idea es super innovadora ya que parece una película de terror. En las imágenes se le ve a Karol se ve envuelta por sangre y perseguida como por algún ser maligno.

Es probable que Youtube haya bloqueado el video por este tipo de imágenes.

“En YouTube no se permite el contenido violento o sangriento cuyo propósito sea causar conmoción o repulsión a los usuarios, ni el contenido que incite a otras personas a cometer actos violentos”, explica Google en su apartado de soporte.

En la lista que hace YouTube sobre el tipo de contenido violento o explícito que considera está:

“Grabaciones o imágenes que muestren fluidos corporales, como sangre o vómito, con el propósito de causar conmoción o repulsión a los usuarios”.

Ester Expósito apareció cantando

La actriz española, Ester Expósito, se mostró cantando una parte del tema en sus redes sociales:

“Ay papi, yo no ando con nadie, pero me tienen vela, yo estoy eleva’ me siento gatúbela […] y ese huerfanito necesita una mamá, ay qué rico como me pone el panty de ladito, ay qué rico y ese besito dámelo mojadito” dicen las partes de la canción.