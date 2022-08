Molusco recibe fuertes críticas por conversación “machista” con Raymond Arrieta

El locutor Jorge Pabón “El Molusco” recibió fuertes críticas en las redes sociales luego de una pregunta que le realizó al comediante Raymond Arrieta en una entrevista publicada en su canal de YouTube.

En la conversación, Molusco habla con Arrieta sobre la convivencia con su hijo y le cuestiona cómo hace cuando conoce a las novias de este.

“Cuando de repente tu hijo te presenta una noviecita que está bien buena...¿Cómo uno reacciona?”, preguntó Molusco.

A lo que Arrieta respondió: “Tú lo felicitas, yo le digo: ábrele la puerta”.

Posteriormente el comediante abundó: “Cuando tú comienzas a conocer a esa persona se hace como si fuera tu hija, parte de la familia. Entonces no puedes verla de otra forma, la ves como si fuera una hija más”.

Esta parte del video fue compartido por la página Con(Sentimientos) donde se denunció que la pregunta vino cargada de prejuicios machistas en contra de la figura de la mujer.

“No necesito que me recuerden todas las cosas buenas que hace Raymond Arrieta con su caminata porque una cosa no tiene que ver con la otra”, comenzó diciendo.

“¿Por qué estos hombres están teniendo esta conversación. Empecemos por ahí, la legitimidad que se dan entre hombres cuando se tiran estos comentarios es verdaderamente alarmante. La contestación a la pregunta asquerosa de Molusco debió haber sido: “yo no pienso en eso”. Punto, cortar la pregunta. Pero hay una legitimidad que se da cuando todo es gracioso, cuando todo se vale, cuando cualquier pensamiento por más irresponsable y violento que sea, entretiene. ¿Por qué razón ante los ojos de los hombres, las jóvenes y mujeres no podemos ser respetadas desde el saque? ¿Por qué tenemos que ganarnos ese respeto? Porque Raymond muy claramente dice después que “no cuando yo las voy conociendo, entonces se vuelven como familia y ya no las puedo ver así. ¿Por qué las ves así en primer lugar? ¿Por qué necesitamos pasar por todos estos niveles hasta que ustedes nos consideren familia para que entonces nos respeten”, fue parte de lo expresado por Aliana Margarita de la página de Con(Sentimientos).

La publicación en Facebook e Instagram tiene miles de comentarios donde acusan de “machista” al locutor por la pregunta y aseguran que en primer lugar no debió ser realizada.