Cosculluela lanza fuerte advertencia a Residente

El exponente urbano Cosculluela le dejó un fuerte mensaje al rapero Residente con quien en el pasado ha tenido discusiones por diversas polémicas.

Esta vez, Cosculluela, quien recientemente estuvo envuelto en las críticas contra las cantantes Tokischa y Villano Antillano por darse un beso en tarima, comentó en una publicación realizada por el comunicador Chente Ydrach en sus redes sociales.

En la fotografía publicada en Instagram aparecen el rapero Residente y la cantante dominicana Tokischa. Entre los comentarios Cosculluela parece retar a René Pérez a comenzar la ‘tiraera’ que desde hace años se viene anticipando entre ambos.

“No me desafíes! Q te voy a dar pa llevar!! El miedo se lo inventó el diablo, vamo a darle a la gente un round pa q se curen. Esto es White Lion! De amistad pa curarnos (sic.)”, escribió Cosculluela.

Hace unos años ambos exponentes amenazaron con realizar una tiraera entre ambos. Sin embargo, esto no se dio debido a que Elías de León el creador del sello “White Lion” y mentor de ambos no se los permitió ya que no cree en guerras entre quienes considera familia.