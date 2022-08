“Ya nos dimos cuenta, mamacita”: Zuleyka Rivera se molesta con compañera de “Top Chef VIP”

La animadora y actriz puertorriqueña Zuleyka Rivera Mendoza tuvo un pequeño encontronazo en “Top Chef VIP” (Telemundo_ con la actriz mexicana Marlene Favela, recordada por su protagónico en la telenovela “Gata Salvaje”.

Rivera, quien ganó Miss Universo 2006, se molestó con Favela por ser la única participante en no estar de acuerdo para extender el tiempo en el reto de los tacos, cuyo ganador obtendría la primera inmunidad de la semana.

“Ya nos dimos cuenta, mamacita”, dijo la boricua tras asegurar que notó que la mexicana está haciendo su juego en la competencia.

Favela no quiso que se alargara por tres minutos la prueba para que no se afectaran las carnes de sus tacos. Por el tiempo, muchos concursantes no pudieron preparar sus tortillas y perdieron el reto. El mismo lo ganó el actor argentino Horacio Pancheri, quien logró la inmunidad para la eliminación de este jueves.

Zuleyka Rivera se molesta con compañera de “Top Chef VIP”. Mira el vídeo