Tildan de “vieja” y “ridícula” a Giselle Blondet por no querer envejecer

La animadora puertorriqueña Giselle Blondet se defendió de unos despiadados comentarios de una seguidora en las redes sociales que la tildó de “vieja” y “ridícula”.

“Una vieja que se rehúsa a envejecer con gusto y gracia. La sacaron de un ático y ahora a hacer el ridículo. Carolina Herrera estaría al borde de la locura con ella. Y aclaro que ya no estamos en la época de los 70, pero los extremos también son malos. Creo en las cirugías, creo en el bótox, pero la mesura es muy importante”, fue el comentario de la seguidora.

Sin embargo, la animadora de 58 años y quien actualmente participa en el programa “La mesa caliente” de Telemundo respondió con un comentario muy respetuoso ante el insulto de la usuaria.

“Siempre agradezco el cariño de las personas porque con cariño y respeto trato a todo el mundo. Te mando un beso y menos mal que sí me sacaron del ático... Me da un miedo. Así que te mando un abrazo”, escribió.

Blondet añadió otra respuesta durante el programa televisivo de Telemundo donde se comentó el insulto que recibió.

“Siempre dicen que uno tiene que envejecer con dignidad y yo siempre pienso que mi dignidad no está en el bótox ni en la ropa que me pongo ni nada de esas cosas, para mí mi dignidad está en mi empatía, mi compasión, la manera en que uno va madurando y uno va aprendiendo a aceptar y quererse uno mismo y a las otras personas. A mí no me molesta lo que ella escribió, pienso que a veces nos hace ver un poquito lo que hay en el corazón de la persona, pero le mandé un beso y se lo vuelvo a mandar otra vez”, expresó.