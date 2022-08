Llega al Distrito T-Mobile el espectáculo multisensorial “Universum”

El Distrito T-Mobile celebrará su primer aniversario con una fiesta multisensorial sin precedentes llamada “Universum” que se llevará a cabo del viernes 26 de agosto al domingo 28 de agosto.

El gerente general del Distrito T-Mobile, Francisco Marini, aseguró que “Universum” es un concepto audiovisual a 360 grados que integra música, baile, danza aérea, acrobacias y gimnasia con múltiples conciertos.

Durante todo el fin de semana se estarán presentando distintos DJ’s entre ellos DJ King Arthur, DJ Velcro, DJ AVI, DJ Mickey Collective, DJ Adams, DJ Boohype y DJ Sammy. Ademas en las noches habrá espectáculos de bomba y plena por LuisGa Núñez. El viernes se presentará Plenéalo, VF7 y la Banda Algarete. Mientras que el sábado se presentará Bri La Pelúa, además del estreno de la Orquesta Sinfónica Urbana dirigida por Edgar Abraham. El domingo estarán Brokys On Band con un tributo al rock, The Black All Stars con un tributo al reggae, y La Vecina.

Durante su primer año el Distrito T-Mobile invirtió cerca de $2 millones en sobre 300 eventos y con la participación de más de 3 millones de personas.

Además, han contratado a sobre 265 empresas y 1,500 artistas locales.

De la misma forma, han demostrado estar abiertos a trabajar con artistas independientes y darles un espacio para desarrollarse.

“En nuestra página web lo comunicamos abiertamente y esas personas que quieran pueden escribirnos, enviarnos sus propuestas porque para nosotros hay apertura y nos encanta. Aquí hacemos desde karaokes que si alguien siente que tiene esa vocación puede empezar desde ahí, hasta realmente darle paso a que tengan una noche exclusiva para exponer su talento”, expresó la directora de ventas y mercadeo, Nelia Villanueva.

El 95% del proyecto está lleno y en las próximas semanas estarán anunciando una reconocida compañía que muda sus oficinas al Distrito T-Mobile, y la primera tienda de marcas reconocidas.

Aún falta el 5% que están en el proceso de evaluar propuestas de tiendas para llenar los espacios.

Asimismo, el 20% de los visitantes al Distrito T-Mobile son turistas por lo que están buscando formas de atraerlos.

“Estamos teniendo más visitantes ahora con el regreso de los cruceros. La semana pasada vinieron 12 guaguas a visitarnos y eso que todavía no estamos en el momento pico de cruceros. Esperamos seguir este movimiento positivo y cerrar el año fuerte”, dijo Marini.

Añadió que a pesar de que a principios del año tuvieron que limitar la cantidad de personas en el espacio por el COVID-19, semanalmente los restaurantes y conceptos han estado “bastante solidos y siguen creciendo”.