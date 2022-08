Ali Warrington tilda de “fracasado” a influencer que lo acusó de atacar a los dominicanos

El locutor Ali Warrington arremetió contra el influencer Maiky Backstage luego de que este lo acusara de “faltarle el respeto” a la comunidad dominicana por unos comentarios realizados sobre la exponente urbana Tokischa de quien aseguró que no tiene talento.

A través de sus redes sociales, Maiky Backstage, publicó una parte de las expresiones de Warrington junto a un párrafo donde exige a Jorge Pabón “El Molusco” que le ponga un “pare” a los comentarios de su compañero radial.

“Esto no puede estar ocurriendo. ¿Hasta cuando le vamos a seguir faltando el respeto a nuestros hermanos dominicanos? Ali Warrington tienes ya que dejar esa mentalidad retrógrada y de odio que afecta tanto al género. Molusco, si amas el movimiento urbano...ponle ya un pare. Tokischa está haciendo lo que tiene que hacer. OJO vete a vivir tú para República Dominicana y que el presidente no te quiera dar la visa a ver si no vas a hacer hasta lo imposible para tener libertad”, fue lo escrito por el influencer Maiky Backstage en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, Warrington, le contestó en la publicación que fue borrada de las redes sociales del influencer. Sin embargo, la animadora Pamela Noa se dio a la tarea de publicarlas en su Instagram.

“No acostumbro a meterme a otros perfiles a comentar, pero como me taggeaste, te contesto. Yo a ti no te conozco y después de esto menos, porque hay que ser bien imbécil y estúpido para tergiversar una opinión sobre un artista quien siempre está sujeto al gusto del público y querer convertirlo en una guerra de países que no existe. En este asunto la NACIONALIDAD no tiene nada que ver, pero TÚ en tu fracasado e incansable esfuerzo y esa neurosis de irte viral haces porquerías como estas.”, le contestó por su parte Ali Warrington en la publicación.

Posteriormente, el locutor aprovechó el espacio de Molusco y los Reyes de la Punta para volver a dialogar sobre el tema y esta vez comunicárselo a la radioaudiencia.

Ali Warrington

“Yo no conozco a este tipo, más allá de las llorá's que ha dado anteriormente y creerse defensor del género...Maiky hay que ser bien estúpido y bien imbécil para coger este pedazo de lo que yo dije ayer, que es una opinión porque los artistas están sujetos al escrutinio del público...yo emití una opinión. Querer crear una guerra entre países...¿En serio? Entonces ahora...esto no es una cuestión de nacionalidad, hay artistas dominicanos buenísimos y artistas dominicanos basuras, hay puertorriqueños excelentes y hay puertorriqueños mediocres y basuras. Tú eres puertorriqueño y eres perfecto mediocre”, expresó el locutor de La Mega.