Adamari López cuenta los detalles sobre cómo salió adelante tras su separación con Toni Costa

Una de las cosas con las que debe lidiar una celebridad es con perder su privacidad. Pero la presentadora puertorriqueña, Adamari López, sabe exactamente qué decir y cómo hacer cuando los medios abordan su vida privada, especialmente cuando se trata el tema de su separación con Toni Costa.

¿Qué es difícil? Lo es cuando la otra parte de la vida personal dice una sola palabra que pueda significar una indiscreción.

Según la revista People, Adamari lo vivió cuando su expareja participó del reality show “La Casa de Los Famosos 2″, donde en más de una oportunidad, Costa reveló detalles de la ruptura y rompió pactos que ambos acordaron por el bien de su primogénita, Alaïa.

A finales de junio, el bailarin español confesó las razones por las que terminó la relación de ambos: la falta de intimidad. “Yo sé que eso fue una cosa más de las cosas que a uno pues lo va separando (...) sí porque si tú quieres intimidad buscas cualquier otro momento o lugar que tampoco a lo mejor es propio y es tan ideal para intimar”.

Confesiones por pedacitos

Adamaris ha sido muy discreta a la hora de referirse al tema de su ruptura. Ha revelado “por pedazos” algunos capítulos de esa historia, como lo hizo en una entrevista para el programa ‘Noches de Luz’ de Luz García que reseñó el portal Telemundo.

“Yo tomé una decisión... cuando tomé la decisión, muy consciente de que era algo que tenía que pasar, sin importar la parte externa o la parte pública. Evidentemente algo no estaba funcionando y había que tomar una acción. No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido tampoco. Fue un proceso difícil”, reconoció la conductora puertorriqueña.

Pero la también actriz de telenovelas decidió hablar a sus seguidores con sinceridad y hablar de cómo superó la ruptura y por qué calla detalles de lo qué sucedió.

“Todo lo callo por mi hija”

En un video en su red social Facebook, Adamari explicó que su principal razón para no hablar sobre lo que sucedió es el bienestar mental de su hija.

“Muchos de ustedes me preguntaron por qué no hablo de ciertas cosas o de circunstancias que me han pasado en estas últimas fechas y que he querido resguardar… Todo lo que callo o todo lo que no digo es sobre todo por el bienestar de mi hija”.

Precisó que todo en la vida “tiene un momento y la niña tendrá cuando sea más grande o en el momento que ella me pida –porque yo le voy a hablar siempre con la verdad– una respuesta sincera de cosas que han pasado según esos acontecimientos y pienso que ella tiene que tener la prioridad de saber primero por mí que enterándose por lo que pueda escuchar, le puedan decir, pueda leer, –porque ella ya sabe leer– o puede entender de otra persona”.

“Por eso muchas veces he preferido callar, aunque otras personas hablen, den su punto de vista, den su razonamiento de cosas que ellos creen que han pasado de cierta manera y yo tenga una visión diferente u otro punto de vista, he preferido callar siempre por el bienestar de mi hija”, destacó.

También les ofreció consejos a sus seguidoras: “Prudencia ante lo que les toca enfrentar en la vida. Piensen bien antes de, sobre todo por el bienestar de sus hijos, hablar de algo que pueda herirlos a ellos”.

“Nuestros hijos deben ser nuestra prioridad. En un momento donde estamos viviendo muchos problemas de salud mental cualquier cosa que uno pueda decir que los niños puedan cargar con ese peso, malinterpretar en un futuro, sentirse culpables o pensar algo que no es: prudencia, callemos y respetemos a nuestros hijos”, expresó.