Suspenden show de Plácido Domingo en Chile en medio de acusación de vínculos con secta sexual

Este martes, se conoció la suspensión del concierto agendado en Chile de Plácido Domingo, esto en medio de la reciente acusación en contra del tenor español, donde es vinculado con una secta en Argentina dedicada al abuso, trata y explotación sexual.

En un principio, agencias y medios apuntaron a que el show se canceló producto de “dificultades en la logística de la gira” , sin embargo, posteriormente la productora Red Eyes Concerts aclaró en un comunicado que el espectáculo “fue pospuesto hace cuatro semanas por motivos diferentes a lo que consignan diferentes medios de comunicación y en concreto AGENCIA EFE.”

“La fecha de Chile fue cancelada por otras razones completamente distintas y ajenas al artista . Estamos realizando los esfuerzos necesarios para buscar una nueva fecha, que más adelante será informada en caso de lograr encajar con la gira del tenor ”, añadieron.

Asimismo, la organización informó que los usuarios pueden solicitar la devolución del dinero en una página que habilitó PuntoTicket para ese fin.

Cabe recordar que Plácido Domingo ha recibido más de un centenar de denuncias por parte de mujeres por supuestos abusos y comportamiento indebido, a las que se suma su presunta vinculación con la secta argentina, “Escuela de Yoga” de Buenos Aires.

En conversación con TV Azteca, el tenor se refirió a la acusación , desmintiendo cualquier vínculo con la organización.

“Han visto que está todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso ”, manifestó.