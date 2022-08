“Se tienen que salir”: Jowell se une a voces que piden salida de LUMA

El exponente urbano puertorriqueño, Jowell del dúo “Jowell & Randy” se unió a las voces de artistas que esta semana han realizado expresiones contra la empresa de distribución de la red de distribución del servicio eléctrico del país LUMA Energy.

En entrevista con el programa Lo Sé Todo (Wapa TV), el reggaetonero indicó que si el trabajo de la empresa no está dando resultados, se tiene que ir.

“El pueblo lo que merece es un buen servicio de luz y si aquí no hubieran apagones tan frecuentes, si aquí no hubiera un servicio tan ineficiente, nosotros como pueblo y digo nosotros porque a mi se me va la luz a cada rato también. Si el servicio fuera bueno el país no se estuviera quejando y si tú no quieres que el pueblo se queje tienes que asegurarte que el servicio sea bueno y si estás haciendo un esfuerzo porque el servicio sea bueno y estás viendo que el servicio no está dando resultados pues significa que el esfuerzo no es suficiente tampoco y hay que buscar otras alternativas, si esta gente entiende que no pueden bregar con esto, se tienen que salir, nosotros exigimos un buen servicio, no nos importa quien sea que esté ahí”, expresó Jowell en el programa televisivo.

En el día de ayer tanto la cantante Kany García como el rapero René Pérez “Residente” compartieron una convocatoria para realizar una manifestación frente a Fortaleza para exigir la cancelación del contrato de LUMA Energy.

Esta mañana el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, aseguró que no renunciará a su cargo en caso de que comiencen manifestaciones que así lo pidan ante convocatorias que han surgido similares a las del Verano del 2019 debido al descontento con el trabajo realizado por LUMA Energy.

“Olvídense de eso, eso es politiquería...entiendan aquí gobernar a Puerto Rico conlleva muchas responsabilidades, esta es una. Yo estoy siendo bien claro. Todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero eso que ni le pase por la mente absolutamente a nadie. Aquí tenemos una democracia que hay que respetar. Yo lo que estoy haciendo es cumpliendo con mi deber. Yo sé que la mayoría del pueblo sabe que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por cumplir con nuestro deber, así que eso no es cuestión de decir que porque marcharon unos entonces que uno abdique al deber, eso no. Que nadie espere eso de mi”, expresó el gobernador en un aparte con la prensa.