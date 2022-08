“Se quedaron sin cash”: Mr. Cash le tira con todo a nuevo programa de TeleOnce

El animador Josué Carrión “Mr. Cash” realizó una transmisión en directo en sus redes sociales al mismo tiempo que en horas de la noche del lunes estrenaba el programa “La Bóveda de TeleOnce” y realizó varios comentarios de lo ocurrido en su salida.

Carrión se mostró indignado luego de que la gerencia de TeleOnce decidiera que el programa continuaría sin su participación en el nuevo formato de las 8 de la noche. Además, adjudicó a que estas cosas pasan por “envidia”.

“Me siento contento, pero a la vez me siento obviamente indignado, me siento triste por lo que sucedió, a nadie le gustaría que hicieran una cosa así sorpresivamente de la noche a la mañana mientras uno estaba trabajando tanto tiempo, es como cuando tienes un bebesito que lo vas enseñando a gatear y de momento por dinero, por envidia, no sé algo pasó...”, expresó Carrión en su página de Facebook.

“La Bóveda sin cash, eso fue que se quedaron sin cash, eso fue se quedaron sin cash, se quedaron sin doble cash sin cash y sin cash. Muchas veces la gente quiere los sueldos de uno, el dinero de uno...”, añadió mientras leía los comentarios de sus seguidores.

La semana pasada en entrevista con Fernan Vélez “El Nalgorazzi”, Mr. Cash, recalcó que la explicación que le dio la producción del canal fue que “no lo veían” en el formato del programa. Además, indicó que el contrato que tuvo con TeleOnce por más de un año ya no es válido.

Del mismo modo, descartó tomar acciones legales contra el canal de televisión por sacarlo del espacio.

Sin embargo, dijo que el presidente de TeleOnce, Lenard Liberman interfiere en las producciones del canal y entorpece el proceso de trabajo.

“Él es un hombre con mucha experiencia en la televisión, entiendo que él quiere lo mejor para su estación, pero tiene que dar la libertad para que se produzcan y la gente pueda tener las ideas más propias y al intervenir en cosas pequeñas o muchas, interfiere, entorpece la producción que sea llevadera y sana para el pueblo de Puerto Rico”, añadió en expresiones en Wapa TV.