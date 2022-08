“Fue realmente asqueroso”: dos exconejitas Playboy revelaron su primer encuentro sexual con Hugh Hefner

Bridget Marquardt y Holly Madison, dos exconejitas Playboy que fueron conocidas en su momento como las “novias principales” de Hugh Hefner junto a Kendra Wilkinson, revelaron en conversación con el podcast “Juicy Scoop” de Heather McDonald, las presiones y abusos que vivieron en la mansión del fallecido dueño de la revista para adultos.

Acorde a lo consignado por Infobae, Marquardt señaló que a los 28 años llegó a vivir al lugar, indicando que a los pocos días fue invitada a ser parte de una orgía en la habitación del magnate.

En el lugar, una de las playmates con más experiencia, la cual fue llamada como “La reclutadora”, le preguntó a Bridget si quería ser parte del “grupo de arriba”. Ella respondió que no quería ser parte y que solamente quería observar, pero le advirtieron que si no participaba, Hefner no la llamaría nunca más.

Kendra Wilkinson, Bridget Marquardt, Hugh Hefner y Holly Madison (Jesse Grant/WireImage vía Getty/Archivo)

“Era como una fiesta de pijamas. Toda la habitación estaba a oscuras. Las únicas luces provenían de dos televisores que estaban emitiendo pornografía”, expresó.

De igual manera, afirmó que “uno esperaba que al menos los que asistían a esas reuniones fueran sometidos a exámenes o a una revisión, o que todo el mundo fuera monógamo en esa relación, pero no era así”.

“El impacto que tuvo en mí fue muy fuerte”

Por su parte, Holly Madison recordó la primera vez que durmió con Hefner, afirmando que se sintió “humillada” al día siguiente.

Al respecto, detalló que tomó tragos toda la noche porque estaba “muy nerviosa” de ir al dormitorio del dueño de la revista.

“Estaba muy borracha, subí las escaleras... Alguien preparó un baño en su baño y se suponía que todos debían bañarse. Pero nadie realmente lo hizo… Creo que solo fuimos yo y otra persona”, relató.

“Me acerco a la cama y la otra chica nueva ya está acostada allí. Hay vibradores dispuestos para todos. Nunca había usado un vibrador en mi vida... Entonces, estoy acostada esperando a todos los demás. Y ni siquiera recuerdo a todos los demás entrando, solo recuerdo acostarme y luego, de repente, todos los demás estaban allí”, manifestó.

Tras esto, indicó que “lo primero que sucede es que La Reclutadora dice: ‘Papá... ¿Quieres tener a la chica nueva?’”. En ese punto, precisó que “todos solían llamar a (Hefner) ‘papá’ en el dormitorio”.

“Y no te miento, lo siguiente que sé es que él está encima de mí”, agregó Madison.

“Definitivamente no hubo romance ni seducción ni nada por el estilo. Estaba oscuro en la habitación, había una pantalla gigante de cine porno. Todo era muy mecánico y robótico. Fue realmente asqueroso para mí cómo Hef no quería usar protección. El impacto que tuvo en mí fue muy fuerte”, expresó.

Por último, Holly señaló que “la gente me pregunta que si no me gustaba el sexo con él o si él me asustaba por qué no me fui. Tienen que entender que si me iba, todos mis problemas de no tener un lugar donde vivir, volverían”.