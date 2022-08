¡De escapada! Sebastián Caicedo y su nueva novia estarían mas juntos que nunca en Miami

Bien dicen que “cuando el río suena, es porque piedras trae”, en el caso del colombiano Sebastián Caicedo y la modelo Julieth Román, los rumores toman cada vez más fuerza, con respecto a los chismes de una relación amorosa entre ellos. La pareja, quien ya se ha dejado ver junta en más de una ocasión, vuelve al ojo de los medios de entretenimiento, los cuales ahora apuntan que estarían en un viaje por Miami juntos.

¿Las pruebas? Una serie de historias de Instagram compartida por ambos, en tiempo relativamente similares, en el mismo punto, Miami, Florida. Si bien el actor no ha confirmado oficialmente que ya se encuentra degustando nuevamente de las mieles del amor, tampoco se ha dado a la tarea de negarlo.

Caicedo fue consultado recientemente, por parte del medio People en español, acerca de estas afirmaciones de romance que surgen entre él y la colombiana Julieth Román, interrogante a la que respondió: “Solo puedo decirte que el tiempo de Dios es perfecto. Todo a su debido tiempo”, palabras que evidentemente dejan entre abiertas las puertas a un posible sí.

Como se deja ver en una de las cuentas de farándula colombianas de Instagram, la cual realizó un video de las historias compartidas por ambos artistas, ya los encuentros entre ambos personajes pinta más como una causalidad que como una casualidad.

Separación con Carmen Villalobos

Recordemos que no fue sino hasta hace poco, que la actriz, Carmen Villalobos, ex esposa del colombiano, realizó un video, para dar a conocer y oficializar la separación que ya tenía tiempo amasándose en los medios y que ya era más que evidente. Fue el pasado mes de julio que la colombiana dio la cara a los medios y dijo:

“Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlos muchísimo entendimos que nada, es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que esto para algunos será una sorpresa. A lo mejor para otros no tanto; pero como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben, lo más importante para mí siempre será que prime su felicidad”, afirmó la colombiana en su momento.

Hasta el momento se desconocen los motivos que condujeron a la pareja que acumulaba más de una década juntos, a la ruptura definitiva. Caicedo también habría expresado en algún momento que la separación no respondía ni a una homosexualidad de su parte, ni a un tercero, sin embargo, lo segundo parece seguir estando en duda, solo el tiempo lo dirá.