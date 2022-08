Brenda Rivera despide con emotivo mensaje a Gredmarie Colón de Lo Sé Todo

La conductora Brenda Rivera despidió este domingo a la animadora Gredmarie Colón de Lo Sé Todo con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

“A ver como hago esto… (no se como despedirme) De entrevistarte a producirte. De producirte a trabajar juntas. De trabajar juntas a estar en las buenas y en las no tan buenas pero siempre ahí pa empujarnos o limpiarnos la 💩 que a veces nos encontramos por el camino. Nació una bonita amistad, con la confianza de decirnos las cosas como son y con la certeza que lo que hemos hablado es sincero y aunque a nadie más le importa, de frente o no la verdad es siempre la misma. Gredmarie Colón, GRACIAS”, expresó Rivera vía Instagram.

A pesar de que ya no trabajarán juntas, Rivera recalcó que la amistad entre ellas continuará.

“La amistad no caduca, solo que requiere un mayor compromiso de nuestra parte y disfruta, construye, ama y sigue riendo (hasta que el cochinito te salga.) 🐷Desde y hasta donde quiera que tú estes recuerda CUENTA CONMIGO”, señaló Rivera.

Al emotivo mensaje, Colón respondió: “Ayyyyy mi Brenda querida y amada sabes q te adoro y te voy a extrañar muchísimo. Gracias por tantas aventuras juntas, por tanto gratos momentos, por tu amistad incondicional, por todos tus consejos y por siempre estar ahí para mí. Sé que seguiremos sumando memorias a la lista. Que nunca acabe la emoción hermanita del alma”.

Colón anunció su salida del programa Lo Sé Todo de Wapa Televisión el pasado viernes luego de que se le presentara una nueva oportunidad laboral.

Entre lágrimas, la animadora agradeció a la producción y aseguró que la “verán pronto”.

La animadora se unió formalmente al espacio televisivo en enero del 2022.

Hasta el momento la animadora no ha expresado cuáles son sus planes futuros.

Colón se desempeño en el pasado como animadora de varias producciones de Univisión en Puerto Rico.