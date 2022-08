Jay Wheeler lanza su nuevo disco “Emociones”

Por los pasados meses, José Ángel López Martínez, mejor conocido como Jay Wheeler estrenó ayer, viernes, lo que hasta el momento será el disco más importante de su carrera, “Emociones”.

El artista estuvo inmerso junto a Flow Music y su sello discográfico Dynamic Records, en el proceso creativo y de producción del disco.

“Emociones” es la quinta producción discográfica de Jay Wheeler, y la más grande a nivel de composición, creación y comercialización.

De la mano de su disquera, Dynamic Records y de grandes productores del género de reguetón como Flow Music, Botlok, Dirty y Yeziell Yeziell, el intérprete de música urbana dedicó sus esfuerzos en trabajar incansablemente para con este lanzamiento continuar brindándole al público lo mejor.

En esta ocasión, La Voz Favorita, mostrará a su fanaticada su versatilidad con nuevas facetas, pero sin perder la esencia romántica que lo caracteriza.

“Todas mis producciones han sido importantes porque en todas he crecido y aprendido, pero “Emociones” es otro nivel, es un disco que he trabajado con todo el amor y respeto al público que me sigue y me apoya. Para la creación de esta producción me entregué por los pasados meses y viví otras facetas de mí, ya no sólo como cantante, también como productor y compositor. Esto es con todo el cariño del mundo para mi gente y estoy loco por ver como se lo disfrutan”, expresó un emocionado Jay Wheeler.

El exitoso lanzamiento de “Suelta” con Mora, como primer sencillo del disco y “Ese K” junto al nuevo talento de Dynamic Records, Conep, fueron solo una probadita de lo que el público podrá disfrutar en “Emociones”, que, además, contará con otras grandes colaboraciones como “No confío”, un dembow con El Alfa que promete poner a bailar al público.

Con este lanzamiento, y de cara a sus cuatro funciones totalmente vendidas en el Coliseo de Puerto Rico el próximo mes de octubre, Jay Wheeler se encuentra en el mejor momento de su carrera y promete seguir sorprendiendo a su fanaticada en Puerto Rico, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y el mundo entero.

“Emociones” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Para detalles, material inédito y noticias de último momento, pueden seguir a Jay Wheeler en todas sus plataformas digitales como @jaywheelerpr