Ivonne no quiere saber nada de sus ex compañeros de La Casa de los Famosos

¡No planea mantener una amistad con ningún famoso! Fue lo que dijo Ivonne Montero tras haber ganado La Casa de los Famosos y llevarse casa los 200 mil dólares.

En el programa Hoy Día le preguntaron sobre sus ex compañeros y esto fue lo dijo: “No cultivaría ninguna amistad, solo con Osvaldo que ya la tenemos, y Julia se acercó muy linda conmigo, esas personas sí y del resto no”.

No quiere saber nada de Laura

También se defendió y habló de Laura Bozzo, con quien tuvo muchos enfrentamientos y ambas se ofendieron: “Yo le recibí sus disculpas y justificaciones, con fe. Pero ese era su modus operandi y es una persona que no me gustaría volver a ver”. También se defendió de todos los señalamientos de Laura y Daniella Navarro.

En las redes sociales todavía se siguen viralizando peleas referentes a Ivonne y esto fue lo que dijo: “Ya no quiero ver todas las cosas que pasaron en la casa por no ensuciar, por no empañar, quiero seguir sonriendo, disfrutando”, dijo en una entrevista para Hoy día.

“Miseria humana”

Hace unos pocos días, en una entrevista que le realizaron vía videollamada, habló de la peruana Laura Bozzo: “Estoy muy sorprendida de haberla conocido, nunca me imaginé que tuviera, y lo digo de corazón, esa pobreza del alma, es miseria humana porque es una persona muy agresiva, es muy hiriente, no mide sus palabras”.

Por esta razón dice que “acá afuera pues evidentemente es una persona que no me gustaría volver a ver”. Ivonne Montero creyó en Laura Bozzo y sus disculpas, pero afuera se dio cuenta de la realidad:

“Definitivamente no, yo le recibí, como en todas las acusaciones anteriores, le recibí las disculpas y sus justificaciones, y nada. Ya después fue como entender cuál era su modus operandi, que era dañar, lastimar y de repente pedir disculpas”.

Operación de su hija

En estos momentos la actriz y cantante mexicana se encuentra de paseo con su hija en una hermosa playa del caribe mexicano. En septiembre espera hacerle los chequeos pertinentes a su hija Antonella para hacer las operaciones que necesita.