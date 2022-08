Gredmarie Colón sale de Lo Sé Todo

La animadora Gredmarie Colón anunció su salida del programa Lo Sé Todo de Wapa Televisión ya que se le presentó una nueva oportunidad.

Entre lágrimas la animadora agradeció a la producción y aseguró que la “verán pronto”.

“Hoy es mi último día en esta plataforma tan maravillosa en la cual he aprendido tanto, le agradezco a todos mis compañeros a Wapa TV por abrirme las puertas. Realmente estoy demasiado agradecida, a veces en la vida se presentan oportunidades y a mi me cuesta soltar porque para mi ellos son como mi familia extendida y les cojo un cariño inmenso y eso es difícil a la hora de tomar decisiones pero cuando son decisiones que son para tu crecimiento profesional y personal a veces hay que aventurarse y este es el caso en estos momentos les digo que no es un adiós sino un hasta luego”, expresó Colón.

La animadora se unió formalmente al espacio televisivo en enero del 2022.

Hasta el momento la animadora no ha expresado cuáles son sus planes futuros.

Colón se desempeño en el pasado como animadora de varias producciones de Univisión en Puerto Rico.