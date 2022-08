Mr. Cash dice que el presidente de TeleOnce “entorpece” las producciones del canal

Josue Carrion Josue Carrion, con su nuevo programa, "La boveda de Mr.Cash", grabado en el estudio en el Mall of San Juan. 3 de marzo de 2022 (DENNIS A. JONES)

El animador Josué Carrión conocido como “Mr. Cash” habló sobre su salida de TeleOnce luego de que la gerencia le dijera que no formaría parte del nuevo concepto de “La Bóveda de TeleOnce”.

Aunque en un principio se dijo que Carrión no formaría parte del concepto que pasará a las noches porque supuestamente este no tenía tiempo, el animador aseguró que eso no es cierto.

“Yo vine de Florida a dar todo mi tiempo para darle todo mi tiempo al pueblo de Puerto Rico, el tiempo lo tenía disponible, no sé porqué dieron esa explicación, pero nosotros estamos en la mejor disposición para dar siempre lo mejor al pueblo de Puerto Rico y esa no fue la verdad”, expresó el presentador en entrevista con Fernan Vélez ‘El Nalgorazzi’ en el segmento ‘Primero con el Nalgo’ en Lo Sé Todo (Wapa-TV).

Carrión recalcó que la explicación que le dio la producción del canal fue que “no lo veían” en el formato del programa. Además, indicó que el contrato que tuvo con TeleOnce por más de un año ya no es válido.

Del mismo modo, descartó tomar acciones legales contra el canal de televisión por sacarlo del espacio.

Sin embargo, dijo que el presidente de TeleOnce, Lenard Liberman interfiere en las producciones del canal y entorpece el proceso de trabajo.

“Él es un hombre con mucha experiencia en la televisión, entiendo que él quiere lo mejor para su estación, pero tiene que dar la libertad para que se produzcan y la gente pueda tener las ideas más propias y al intervenir en cosas pequeñas o muchas, interfiere, entorpece la producción que sea llevadera y sana para el pueblo de Puerto Rico”, añadió.