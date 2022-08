Michelle Monaghan: “Muchas mujeres que tienen hermanas realmente apreciarán esta serie”

Este próximo viernes estrena la serie limitada Echoes en Netflix. La sólida propuesta presenta la historia de hermanas gemelas idénticas, interpretadas magistralmente por la actriz Michelle Monaghan (Mission Impossible, True Detective, Gone Baby Gone). Ambas mujeres que secretamente han intercambiado sus vidas desde niñas han desarrollado una doble vida que amenazará con destruir todo a su alrededor, cuando una de ellas desaparece y se comienzan a develar peligrosos secretos. La artista conversó en exclusiva con Metro sobre los desafíos de interpretar dos personajes completamente diferentes.

Mientras miraba la serie, además de estar involucrado en la fascinante historia, continuamente pensaba en cómo lo hacías, convertirte en dos personajes, quienes, a su vez, se hacían pasar por el otro, sin confundir al espectador. Me gustaría saber cómo fue el proceso de capturar cada personaje con perfecta precisión.

—Gracias. Fue difícil, no voy a mentir. Fue muy complicado. Y después de decir que sí a esta serie, realmente me convencí de que en realidad tenía que hacerla. Pero me inspiró mucho el material, precisamente por ese vínculo tan fuerte que tienen estos dos personajes. Y sabía que tenía que desarrollar dos personajes muy distintivos. Así que usé su trauma colectivo que compartieron por la muerte de su madre y cómo eso las impactó de manera muy diferente porque experimentan de forma muy diferente esa partida. Entonces dejé que eso me inspirara creativamente en cuanto a cómo cada mujer es y camina por la vida, de manera característica, energética y física. Desarrollé un personaje a la vez, Leni hasta el final y luego Gina. Luego esencialmente lo junté todo y aunque fue muy complicado, cuando comenzamos a filmar, me sentí muy cómoda en ambas pieles. Al final del camino me apoyé de todo el aspecto técnico, del uso de la cámara, del tiempo y de todos los efectos especiales, y creo que ha quedado impecable. Me sorprendí mucho cuando la vi, porque realmente vi dos personajes diferentes y me sentí muy aliviada por eso. Pero los efectos especiales son increíbles en la serie. Fue un viaje real y muy emocionante.

¿Cuál fue el personaje más difícil de interpretar y por qué?

—Diría que Lenny fue el más difícil para mí. ¿Sabes qué? Es muy difícil elegir una. Pero Leni era fuerte. Ella está pasando por muchas cosas.Y por eso fue muy emotivo. Fue un rol muy emocional. Y fue agotador interpretarla. Pero la amo profundamente. Fue agotador interpretarla. Pero sabrás que me encanto el vestuario de Gina. Así que seamos honestos, fue divertido ponerse esas botas de Valentino y toda esa ropa fabulosa (se ríe). Fue una delicia sumergirme en su vida.

¿Qué cosas te hubiese gustado hacer de tener una hermana gemela?

—Dios mío, ya sabes, no tengo hermanas y me encantaría haber tenido. Tengo hermanos y son geniales. Los amo. Tenemos una gran relación. Pero ya sabes, miro a muchos de mis amigas que tienen hermanas y puedes apreciar ese vínculo fraternal. Siento que puedes estar con tu hermana y ella conocer todo sobre ti y tu sobre ella… y eso es amor verdadero. Creo que muchas mujeres que tienen hermanas realmente apreciarán esta serie.