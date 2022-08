“La Casa de los Famosos”: Daniela Navarro responde a declaración desubicada de Salvador Zerboni

El 8 de agosto pasado culminó la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, pero los dimes y diretes entre los ahora exparticipantes continúan. La actriz venezolana Daniela Navarro decidió sacar la cara ante declaraciones fuera de lugar del actor mexicano Salvador Zerboni.

“Dani, muy linda, se me insinuó un par de veces. Una mujer espectacular, por cierto, que le mando muchos saludos. Simplemente yo siempre la vi como una amiga y ese día de la paella, cuando hice mi primera paella, vino una propuesta indecorosa (…) al final se quedó con su premio de consolación”, narró en el programa La mesa caliente de Telemundo.

Aparte de Navarro y Zerboni, participó la cantante y actriz mexicana Ivonne Montero, quien a casi dos semanas obtuvo el triunfo en el programa “La Casa de los Famosos”, más visto por la comunidad hispana.

Daniela Navarro se defiende

La igualmente modelo no se quedó callada. Se defendió por medio de las redes sociales. Específicamente, a través de las historias de Instagram donde posee al menos un millón de seguidores.

“Ahora resulta. Pero si todo está grabado. Yo soy el diablo y ellos Juan Pablo segundo. No me interesa nada de esa gente, yo duermo en paz, aceptando todos mis errores y trabajando en mejorar; en cambio algunos siguen siendo un personaje barato y falso y más anaranjado. Ahora resulta tengo Santo nuevo a quien rezar. Lo que me impresiona es que sigan hablando de mí teniendo más material. Hagan lo que hagan, inventen lo que quieran y cuando tengan pelotas de decirme a mí las cosas en la cara hablamos. Y dejen de estar mandando mensajes para verme, que si yo fuera tan mala como quieren decir no me mandarían a buscar”.

El asunto siguió. “Alguien que es capaz de inventar que pagó una cuenta clínica y peor aún llevar un paparazzi para tomar foto en medio de algo doloroso ustedes me dirán. Lo único que me arrepiento es que peleé con personas que no merecían por defender lo indefendible, y peor aún defender al que hoy me ofende e inventa cosas. Ojalá algún día tenga las pelotas y me lo diga en mi cara. Ya no tiene cámara para seguir con su actuación barata. Y si van a poner cosas pónganlas completas, enfrenten como hombres no como gallinas”, retó.

A los programas de TV

La quinta finalista le envió un mensaje a los programas de televisión que han optado por hablar de ella en el inicio, desarrollo y culminación de “La Casa de los Famosos”. Se preguntó: “¿En serio? ¿No tienen más contenido?”.

Daniela Navarro agregó: “Cuando quieran se los renuevo o invítenme cuando hablen de mí para que al menos yo pueda defenderme. Así es muy fácil. Lo más increíble es que a nosotros no nos dieron la oportunidad de hablar, si le dan la oportunidad a quienes van a hablar mal de nosotros. Bendiciones y la vida da muchas vueltas. Por eso yo con humildad reconozco mis errores y trabajo en ellos”.