Jonah Hill se retirará de la vida pública para cuidar su salud mental

El actor Jonah Hill, destacado en Hollywood por desenvolverse en grandes producciones de drama y comedia, ha anunciado a través un extenso comunicado publicado por IndieWire, que estará dejando la vida pública para enfocarse en su salud mental y que además estará trabajando en una segunda cinta dirigida por el sobre el mismo tema.

El actor de 38 años, conocido por cintas como El Lobo De Wall Street, No miren arriba o 21 Jump Street, informó que no estará promocionando más sus películas para trabajar en mejorar su salud mental.

“Terminé de dirigir mi segunda película, un documental sobre mí y mi terapeuta que explora la salud mental en general llamado Stutz. El objetivo de hacer esta película es brindar terapia y las herramientas que aprendí en la terapia a una amplia audiencia para uso privado a través de una película de entretenimiento,” contó el californiano.

Hill admitió que lucha contra la ansiedad

Hill señaló que “a través de este viaje de autodescubrimiento dentro de la película, he llegado a la conclusión de que he pasado casi 20 años experimentando ataques de ansiedad, que se ven exacerbados por las apariciones en los medios y los eventos públicos”, lo que lo habría llevado a decidir alejarse de ese ambiente.

“No me verán promocionando esta película, ni ninguna de mis próximas películas, mientras doy este importante paso para protegerme. Si me enfermara más por salir y promocionarlo, no estaría actuando fiel a mí mismo o a la película,” explicó.

Sin embargo, el intérprete señaló que “por lo general, me estremezco ante cartas o declaraciones como esta, pero entiendo que soy de los pocos privilegiados que pueden darse el lujo de tomarse un tiempo libre. No perderé mi trabajo mientras trabajo en mi ansiedad. Con esta carta y con Stutz, espero que sea más normal que la gente hable y actúe sobre estas cosas.”