Zuleyka Rivera sufre percance en la cocina de “Top Chef VIP”

La actriz y animadora puertorriqueña Zuleyka Rivera Mendoza sufrió un percance en la cocina de Top Chef VIP (Telemundo), donde compite con otras 14 celebridades.

“Hay unos ajíes dulces. Entonces, hay unos muy parecidos que hay aquí, que yo pensé que eran los ajíes dulces y yo los agarré como si fueran ajíes dulces. Empecé a cortarlos y manejarlos con la mano. Hice mi sofrito y todo lo demás y de momento hago así en el ojo... Me enchilé el ojo, me empezó a picar, no lo podía abrir”, dijo la boricua y Miss Universo 2006.

En el programa de ayer, martes, la boricua consiguió la inmunidad de la semana junto a su pareja de reto, el actor mexicano Héctor Gomís.

En el primer reto de inmunidad de la semana, la cantante mexicana Aída Cuevas fue la celebridad que convenció a los jueces para permanecer en la competencia.

Durante el programa de la noche del miércoles, varios competidores quedarán en riesgo de eliminación y uno de ellos se convertirá en el segundo eliminado.