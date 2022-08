Angélica Vale no se dejó romper el corazón por Ricky Martin y “se subió a la moto con otro” Instagram @ricky_martin / @angelica.vale_fans / @cmassooficial

La simpática y carismática actriz, Angélica Vale, a sus 11 años quedó prendada de un artista que daba sus primeros pasos en el mundo de la música y del espectáculo. Era uno del famoso grupo Menudo que volvió loca a todas las jovencitas de Latinoamérica y especialmente a las mexicanas.

“Quiero ser”, “Súbete a mi Moto”, “Claridad”, son algunos de esos éxitos que sonaban en la radio y el fenómeno llegó a extremos que los conciertos eran una locura de jovencitas desmayadas de amor por los integrantes de este grupo.

Pero hubo uno en especial que se convirtió en el gran amor de la talentosísima actriz de telenovelas y se lo confesó a Yordi Rosado en un programa radial sin ninguna pena, reseñó MDZ.

Angélica Vale estuvo perdidamente enamorada de Ricky Martin y como ella misma lo confiesa “nunca me lo pude sacar de mi cabeza y del corazón”.

“Sigo enamorada de ti, estoy enamorada de ti y mi esposo lo sabe”, le dijo Angélica a Ricky en una entrevista que le hizo en pandemia.

Pero lamentablemente fue un amor no correspondido, pero el corazón de Angélica se regeneró rapidito y decidió enamorar a otro integrante del grupo Menudo.

Así que ella se “subió a la moto” de otro integrante y conoció otra “amor muy veloz”, del cual no reveló el nombre.

Un secreto a voces, Charlie Massó

Sin embargo, como el mundo del espectáculo está lleno de especulaciones por allí se rumoreaba que el famoso Menudo con el que si tuvo una relación fue con Charlie Massó, por los años 80 y el cual siguió su carrera artística, así como lo hizo Ricky Martin después de salir del grupo, reseñó el portal Terra.

La interprete de “La Fea Más Bella” debe tener en sus recuerdos esos amores de adolescentes que debe atesorar en los más profundo de su corazón y como dice una de las estrofas de una canción de Menudo:

“Entraste en mi vida y me hiciste feliz. Pusiste color y rumbo a mi existir. Entraste en mis sueños sin dejarme dormir. Y no sé que haría si no estoy cerca de ti”.

Muchas lunas pasaron y cada uno en su vida

De esos amores de adolescentes han pasado muchas lunas.

De la vida de Ricky Martin hay muchos éxitos, un matrimonio con su pareja el artista plástico Jwan Yosef -con quien ha formado una familia casi perfecta-, hoy el cantante boricua es un símbolo y referente de la igualdad de derechos y del matrimonio igualitario, entre otras causas.

Angélica Vale es una mujer multifacética, actriz, presentadora, humorista, tiene dos hijos hermosos con el que es su esposo Otto Padrón, quien es productor de programas televisivos.

Charlie Massó se casó y divorció de Yanilet Aracena con quien tuvo una batalla muy ardua en tribunales para que le permitiera ver a sus hijos tras su divorcio.

Lo cierto es que su vida ha estado llena de contratiempos pero ahora está dedicado a la música y cerrando ese capítulo tan difícil en su vida.