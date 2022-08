Raymond Arrieta revela que terminó en Centro Médico luego de una de sus caminatas

El comediante Raymond Arrieta reveló el resultado de las caminatas que ha realizado por más de una década y que le han afectado su propia salud por el esfuerzo físico que tiene que hacer.

Arrieta se sentó a dialogar sobre este tema con Jorge Pabón “El Molusco” en su canal de YouTube, donde indicó que luego de una de sus caminatas tuvo que ser internado en Centro Médico por una situación en uno de sus ojos.

Según explicó, luego de la caminata había reservado unos días para descansar e irse de vacaciones con su esposa, sin embargo, antes de salir comenzó a sentir el fuerte dolor.

“Creo que no nos vamos a poder ir...el ojo completo, como su me hubieran metido un puño, me salió una celulitis en el ojo a nivel de que terminé en Centro Médico, bregando con antibióticos, me tuvieron que abrir. Eso fue horrible”, contó.

Del mismo modo, contó que en otra de las caminatas comenzó a sangrar en uno de sus pies debido a las horas que llevaba en la travesía. Además, indicó que luego de una de sus caminatas le subió la presión y desde ese día tiene que tomar medicamentos ya que sufre de alta presión.

Este año, el comediante llevará a cabo su decimocuarta caminata Da Vida por los pacientes del Hospital Oncológico. Sin embargo, indicó que ya han sido tantas las situaciones que ha pasado que cree debe ir pensando en una pausa.

“Muchas cosas que han sucedido en el camino, uno dice, yo creo que ya debemos ir parando”, añadió.

Arrieta adelantó que la próxima será su última caminata, que marcará la edición número 15 y será de Ponce a San Juan, al igual que la primera edición.

El comediante realizará la decimocuarta edición de la caminata Da Vida de Humacao a Carolina desde el miércoles 17 de agosto al lunes 22.