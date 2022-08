Tras no recibir apoyo de Jada Pinkett, Will Smith reaparece junto a ella y desata la furia de los fans

Will Smith ha comenzado a volver a su vida normal luego de cinco meses de la bofetada que le dio a Chris Rock en los premios Oscar 2022.

El actor causó polémica con este acto, que marcó un antes y después en los famosos premios, y fue tanto su impacto que Will se fue a un retiro espiritual en India por unos meses.

Además, renunció a La Academia y se alejó de las redes y de los paparazzis por unos meses, para recuperarse tras el escándalo.

En medio de todo, su esposa Jada Pinkett Smith se llevó las críticas de los fans, luego que no apoyara a su esposo, y asegurara que ella no necesitaba que nadie la defendiera.

“Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada. Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no necesitaba hacer lo que hizo. Ella es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas”, dijo una fuente a Us Weekly.

Will Smith reaparece con su esposa Jada Pinkett y desatan la furia de los fans

Recientemente, Will Smith reapareció en las calles, junto a su esposa, Jada Pinkett Smith, en su primera aparición pública y juntos desde el incidente de Los Oscar.

La pareja fue captada saliendo de un lujoso restaurante, y se veían tranquilos, caminando él delante y ella atrás, mientras Jada lo tomaba por la franela.

Will se ve tranquilo y contento, y saludó a los paparazzis que lo esperaban afuera del restaurante, pero esto no le agradó mucho a sus fans.

Y es que los fans catalogan a Jada como la esposa tóxica, que no se merece a Will Smith, no solo por no apoyarlo tras lo sucedido en los premios, sino por otras acciones a lo largo de su matrimonio.

“Este hombre no tiene amor propio”, “pero por favor ¿cómo puedes seguir con esa tóxica?”, “cada quien tiene lo que se merece, quieres que te sigan tratando mal”, “esa mujer no te apoyó cuando más lo necesitaste y sigues con ella, no entiendo”, “no se cansa que lo humillen”, y “tóxica al 💯 pero el que se deja mangonear 🫠”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Parece que Will y Jada siguen juntos y enamorados a pesar de todo, y así son felices, desatando la furia de los fans.