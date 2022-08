Taylor Swift podría ganar un premio Óscar con su cortometraje All Too Well

La cantante estadounidense Taylor Swift podría competir en los Premios Óscar del siguiente año en la categoría de cortometraje. El medio “The Hollywood Reporter” publicó que con su corto llamado “All To Well”, Swift estaría postulado para entrar en las nominaciones de los Óscares. Es importante mencionar que este corto que dura aproximadamente 15 minutos fue escrito y dirigido por Taylor Swift.

Acerca del corto, este trata de la versión extendida de la canción de Taylor Swift titulada “All To Well” y este proyecto fue protagonizado por los actores Sadie Sink y Dylan O’Brien. Esta canción cuenta la historia de una pareja que tenía una diferencia de edades de 10 años y por ello peleaban mucho, por no sentirse en sintonía. Como dato importante desde que Swift lanzó “All Too Well” que pertenece a su disco “Red” en 2012, se especuló que esta canción se la escribió Taylor a su exnovio el actor Jake Gyllenhaal.

Taylor Swift le dio un regalo a sus fans

Asimismo, desde hace años cada que Taylor Swift se presentaba en un concierto “All Too Well” era la canción que no podía faltar en el repertorio de la artista debido a que es una las favoritas de sus fanáticos. En “All Too Well” el cortometraje se puede admirar a Dylan y a Sadie representando la letra de la canción y da a entender lo que padeció Taylor Swift en su noviazgo con Gyllenhaal.

Dylan O'Brien, Taylor Swift y Sadie Sink . Dylan O'Brien, Taylor Swift y Sadie Sink. / Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images. (DIMITRIOS.KAMBOURIS@GETTYIMAGES.COM/Getty Images)

Finalmente, el tono de este cortometraje tiene una vibra de otoño y el aspecto del video, de los paisajes y personajes es muy puro, sencillo y agradable visualmente. Vale la pena añadir que debido a que “All Too Well” es una de las canciones más queridas por los fanáticos de Taylor Swift, el cortometraje de la canción fue un regalo de Swift para ellos ya que desde hace años les había prometido grabar la versión larga.

