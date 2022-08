Mr. Cash cataloga su salida de TeleOnce como una “injusticia”

El animador Josué Carrión, mejor conocido como “Mr. Cash”, catalogó su salida del programa televisivo “La Bóveda de Mr. Cash”, que se transmite a través de TeleOnce, como una “injusticia”.

En una publicación realizada en su cuenta de Facebook, Carrión aprovechó el espacio para agradecer el respaldo de su público y asegurar que “por más que traten de apagar su luz, no lo podrán hacer”.

“Gracias Puerto Rico los tengo en mi corazón. No se imaginan lo agradecido que estoy de ustedes, por ese cariño incondicional, y los mensajes que me envían son muy emotivos, algunos molestos por la injusticia cometida”, expresó.

“Más adelante les estaré hablando en detalle… solo me resta decirles que seguiré ofreciendo lo mejor de mi, este don de talento me lo regalo Dios y por mas que traten de apagar la luz no podrán porque ÉL está conmigo donde quiera que vaya… pendientes a lo próximo!”, añadió.

Esta semana, el animador indicó que la gerencia del canal decidió que ya no estará en el programa tras el cambio de formato.

El programa “La Bóveda de Mr. Cash” estrenó en marzo de este mismo año, lo que marcó el regreso a la televisión de Carrión, quien había estado fuera por cinco años tras su salida de Wapa TV.