Raphy Pina aportará $10 mil para enfermera que va en bicicleta a su trabajo

Al parecer el productor musical Rafael “Raphy” Pina realizará una aportación a la enfermera del Centro Médico que tiene que viajar todos los días en bicicleta a su trabajo desde Guaynabo.

A través de la cuenta de Instagram del manejador que se encuentra cumpliendo condena en una prisión federal se publicó un mensaje donde se indica que aportará 10 mil dólares a la profesional de la salud que su video se fue viral en los pasados días.

“Raphy Pina aprueba este mensaje. 10 mil de aportación! @yosoymolusco comunícate con mi equipo de trabajo”, fue lo escrito en la cuenta del productor junto al video donde se ve a la enfermera transitando en su bicicleta.

La enfermera Gielliam Elías compartió un video a través de las redes sociales que se hizo viral debido a que compartió el sacrificio que tiene que hacer para llegar todos los días a su trabajo en Centro Médico.

Según explicó, la enfermera que lleva 19 años laborando en la institución hospitalaria, tiene que transportarse todos los días de Guaynabo al Centro Médico de Río Piedras en bicicleta.

“Enfermera de Centro Médico hace 19 años . Estamos en una crisis, la gasolina está cara, la luz ha subido, no hay energía, hasta el mismo hospital ha sufrido situaciones en relación a la luz. La gasolina está en un peso, las cosas están bien malas, a las enfermeras no les han subido su sueldo. Y pues, hay que irse a hacer el trabajo con una bicicleta porque nada más hay un solo carro, soy una madre soltera, responsable de pagar los estudios a mi hijo. Responsablemente vengo a trabajar, hago mi oficio pero el gobierno me está maltratando. El sueldo no da, todo va en aumento y el sueldo de los enfermeros va en descenso”, expresó Elías en el video de Facebook.

“Yo espero que tomemos nota sobre esto y por favor acuérdense de nosotros porque sus vidas están en nuestras manos. Tienen que tratarnos bien porque tenemos que venir contentos y venor a trabajar con todo el ánimo del mundo”, añadió.

En un reportaje de TeleOnce, la enfermera denunció que a pesar del esfuerzo que realiza para realizar su trabajo se siente “maltratada por el gobierno”.

Además, indicó que desde hace 12 años no recibe un aumento salarial y que los incentivos prometidos por el gobierno no dan para subsistir.

Elías exige que el gobierno ha propuesto darle un bono a estos profesionales de la salud, sin embargo, esto no es suficiente para el día a día. La enfermera y sus compañeras exigen que se otorgue un aumento de salario.