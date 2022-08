Funeral de Olivia Newton-John será “más un concierto”

El funeral de la actriz inglesa Olivia Newton-John que se realizará en los próximas días será más un concierto según los nuevos detalles que han salido a luz pública.

Newton-John murió el lunes a la edad de 73 años, luego de una larga batalla contra el cáncer. Nacida en inglaterra, la actriz de “Grease” creció en Melbourne, la capital del estado australiano de Victoria.

Funeral

El primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, tuiteó el jueves que estaba “complacido de que la familia de Olivia Newton-John haya aceptado nuestra oferta de un servicio conmemorativo estatal”.

“Estamos trabajando con la familia de Olivia en los detalles, pero será más un concierto que un funeral, apropiado para una victoriana que vivió una vida tan rica y generosa”, agregó Andrews.

Estoy muy complacido de que la familia de Olivia Newtown John haya aceptado nuestra oferta de un Servicio Conmemorativo Estatal.

Familiares

Una sobrina de Newton-John, Totti Goldsmith, dijo previamente al programa de noticias australiano “A Current Affair” que la familia había aceptado la oferta.

El esposo de la cantante de “Physical”, John Easterling, y su única hija, Chloe Lattanzi, compartieron homenajes a la amada esposa y madre en las redes sociales esta semana.

“Nuestro amor mutuo trasciende nuestro entendimiento”, escribió Easterling, quien se casó con Newton-John en 2008, en Instagram el miércoles. “Todos los días expresamos nuestra gratitud por este amor que podía ser tan profundo, tan real, tan natural. Nunca tuvimos que ‘trabajar’ en él. Estábamos asombrados por este gran misterio y aceptamos la experiencia de nuestro amor como pasado. presente y para siempre”.

Lattanzi, la hija de Newton-John con su ex esposo Matt Lattanzi, compartió un clip de un dúo que ella y su madre cantaron, “Window in the Wall”.

“Eres mi mamá faro. Mi lugar seguro. El espacio de mi corazón”, escribió en el pie de foto. “Ha sido un honor y sigue siendo un honor ser tu bebé y tu mejor amiga. Eres un ángel en la tierra y todos los que has tocado han sido bendecidos. Te amo por siempre, mi dadora de vida, mi maestra, mi mamá”.