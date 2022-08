Mr. Cash ya no estará más en TeleOnce

El animador Josué Carrión “Mr. Cash” confirmó que ya no estará participando del programa “La Bóveda de Mr. Cash” que se transmite a través de TeleOnce y que cambiará de horario a partir del 22 de agosto.

El animador indicó que la gerencia decidió que ya no estará en el programa tras el cambio de formato.

“Quiero agradecer a mi público por su cariño y su respaldo en mis proyectos, lamentablemente la gerencia de teleonce decidió no continuar con mis servicios profesionales indicando que no me veía en el formato de la noche”, expresó.

“Le deseo lo mejor a los co animadores que estuvieron en esta temporada. ¡ Nos vemos en la próxima mi gente ! #TODO OBRA PARA BIEN”, añadió.

El programa “La Bóveda de Mr. Cash” estrenó en marzo de este mismo año, lo que marcó el regreso a la televisión de Carrión quien había estado fuera por cinco años tras su salida de Wapa TV.