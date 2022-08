Mr. Cash señala que la gerencia de TeleOnce lo sacó del nuevo formato

El animador Josué Carrión “Mr. Cash” confirmó que no estará más en el programa “La Bóveda de Mr. Cash” que se transmite por TeleOnce.

Luego de que surgieran rumores de su salida del espacio, el propio Carrión lo confirmó en sus redes sociales señalando que la gerencia del canal de televisión no lo veía en el nuevo formato que se estará estrenando este mes.

“Quiero agradecer a mi público por su cariño y su respaldo en mis proyectos, lamentablemente la gerencia de Tele Once decidió no continuar con mis servicios profesionales indicando que “no me veían en el formato de la noche”, expresó en sus redes sociales.

“Les deseo lo mejor a los coanimadores que estuvieron en esta temporada. ¡ Nos vemos en la próxima mi gente ! #TODO OBRA PARA BIEN”, añadió.

Según se indicó en el programa “La Comay” que se transmite en el mismo canal de televisión, “La Bóveda de Mr. Cash” tendrá un nuevo formato que comenzará el 22 de agosto a las 8 de la noche.

Hace unas semanas el canal también canceló el programa “Acuéstate con Francis” que animaba el comediante Francis Rosas. A través de las redes sociales se ha comenzado a rumorar que este estará a cargo del nuevo formato que comezará en unas semanas.