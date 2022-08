“La Casa de los Famosos”: Ivonne Montero llama “poco hombre” a Eduardo Rodríguez por afirmar que ganó por ser madre soltera

Ivonne Montero fue una de las integrantes de “La Casa de los Famosos” que más recibió críticas por parte de sus compañeros, y ahora que resultó la ganadora del reality show, han salido varios hablar mal de ella, especialmente Eduardo Rodríguez, quien aseguró que la actriz se llevó el primer lugar gracias que siempre se victimizó.

Los problemas de Eduardo Rodríguez e Ivonne Montero

Recordemos que, al comenzar el programa, Ivonne reveló que ella y Eduardo mantuvieron una relación amorosa por muchos años, la cual fue secreta, debido a que él no quería comprometerse.

Algo que también llamó la atención es que la actriz compartió que muchas veces Rodríguez le hizo promesas de un futuro juntos, pero nunca se animó a cumplirlas.

Incluso, él mismo reveló que nunca andaría con una mujer que tuviera hijo, pues no quería ocupar el papel de papá, haciendo referencia a la hija de Ivonne.

Luego de unas semanas, Eduardo fue expulsado del reality show, pues se ganó el desprecio del público, debido a lo mal que se portó con Montero.

Aunque en repetidas ocasiones, el actor negó que las declaraciones de Ivonne fueran ciertas, al final nadie le creyó.

¿Qué dijo Eduardo sobre Ivonne?

En una entrevista que fue publicada por la cuenta de “Telemundo Realities”, Eduardo dio su opinión sobre el triunfo de Ivonne.

“Qué te digo, un poco decepcionado, no decepcionado en general, pero siempre va a haber una ventaja sobre las mujeres solteras, pero bueno. A mí me hubiera gustado mucho que ganara Toni o Zerboni, pero vuelve a ganar una mujer, una madre soltera, ahí está la estrategia y victimizarse, es lo que le ha funcionado en la vida”, dijo el intérprete.

La respuesta de Ivonne

Luego de las declaraciones de Eduardo, en una entrevista con el programa “De Primera Mano”, Montero reaccionó y dijo qué pensaba de lo ocurrido.

“Me da mucha tristeza el que no sepa aceptar y que esté dolido por haber abierto esta relación que estaba floreciendo y que él quiso minimizar y quiso, incluso, decir que era un invento mío. La verdad, a mí se me hizo de poca hombría, de una persona que no tiene valores, que no tiene respeto ni a su persona”, dijo.