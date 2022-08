Josephlee trae un repertorio de ritmos en su álbum “El Odioso”

El artista urbano Josephlee estrenó hoy viernes, su nueva producción musical “El Odioso” que incluye colaboraciones con varios artistas del género.

El artista de éxitos como “Chiringa”, “Dormitorio”, “Here we go”, “Maldita” (con Ankhal y Milly), “Italian” (junto a Ankhal), “Mueve”, “Me la paso pensando”, “Blah Blah”, “No sé si fue” (con Laudy), “Shut down”, “OMG” y “La nena de papi”, llegará con este disco -en español- repleto de trap, drill, bachata, dembow, dancehall, hip hop y trap-hall.

“Escogí ese nombre porque es con el que me identificaron en la página de ‘FreestyleManía’ cuando empecé. Era una página de guerra lirical y me pusieron ese nombre y con ese me quedé”, subrayó.

Josephlee apuesta al “focus track” denominado “Me miraban raro” por su temática. “Trata de que estoy entrando en un caserío que es enemigo del mío y ahora me quieren allí. Es como un tema que motiva e inspira. ¡Ahora me quieren en todos lados porque canto!”, afirmó.

Joseph Lee Ortiz Rosado, verdadero nombre del exponente, agregó que “el álbum trata de mi desarrollo y aventura artística. Desde mis inicios con ‘FreestyleMania’ hasta firmando con Carbon Fiber Music y ser un artista profesional”.

Todos los temas de la producción musical son inspiración del propio Josephlee.

Adelantó que incluye explosivas colaboraciones con Farruko, Ankhal, Omar Courtz, Papi Sousa y Santi.

Josephlee adelantó que también trabajó en videos musicales de varios temas como “Dormitorio” y “Me miraban raro”.

“El disco contará con otros vídeos que iremos presentando más adelante”, concluyó.