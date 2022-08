Denise Richards cuenta la verdad del divorcio con Charlie Sheen

La actriz Denise Richards detalló, en una entrevista con Caroline Stanbury en su podcast Divorced Not Dead, por qué se separó de Charlie Sheen cuando tenía seis meses de embarazo.

El actor de Two and Half Men se separó de Richards en 2005. “Las cosas detrás de la escena fueron mucho peor. Fue realmente malo”, dijo la actriz.

Explicó que hubo un momento en el que reaccionó por sus hijas y se preguntó qué pasaría si una de ellas “estuviera casada con este hombre. Sin ofenderlo, pero creo que él entendería lo que estoy diciendo. Fue muy tóxico”. A pesar de ser una relación muy tóxica, como contó en el podcast, no se arrepiente de nada.

“Siento que él y yo nos unimos para tener a nuestras hijas”, dijo Denise Richards sobre Charlie Sheen. Sin embargo, lo intentaron. La ex pareja se dio una oportunidad después del nacimiento de Lola, de 17 años, y fue en ese momento cuando Denise supo que debía acabar el matrimonio.

“Entendí que algún día podría decirles a mis hijas que hice todo lo posible para formar una familia unida. Me sentía muy culpable por acabar con esa unión familiar. Luché contra ese sentimiento por años (…) Hay cosas que la gente no sabe. Nunca sabrán lo que sucede a puerta cerrada. No fue una buena situación”.