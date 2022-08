Ashley Cariño asegura que nunca se confió en su experiencia en Miss USA para ganar en Puerto Rico

La nueva Miss Universe Puerto Rico 2022, Ashley Ann Cariño, habló con Metro Puerto Rico a horas de su triunfo en el Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce y defendió su puertorriqueñidad.

“Se siente increíble. Para mí esto esto es uno de mis sueños que pude realizar. Participé en el certamen de la Florida, pero yo siempre quería venir [a competir] a Puerto Rico porque es mi isla y aunque viví en Florida, pero me identifico y soy puertorriqueña. Para mí representar la isla de Puerto Rico es todo”, dijo en entrevista con este diario.

Ashley Ann se reserva qué le dijo Michelle Colón a la hora de coronarla

Asimismo, la beldad, de 28 años, destacó que nunca se sintió confiada del todo en su experiencia en Miss USA 2021, donde fue segunda finalista, mientras competía en la isla.

“Yo vine aquí con la meta de poder ganarme la corona y representar a Puerto Rico. Para mí la experiencia que tuve en el certamen de la Florida y Miss USA, no te miento, sí me ayudo el pisar esas tarimas, pero no tuve ese pensamiento de ‘esto es mío’. Sabía que tenía que esforzarme, que tenía que trabajar y sabía que tengo todo para representar a Puerto Rico”.

Sobre su historia, Ashley contó que nació en Fajardo, el pueblo que representó y le dio su segunda corona del dicho concurso. La primera la obtuvo Yvonne Coll Mendoza en el año 1967.

“Nací en Fajardo. Ahí mis padres fueron policías por más de 8 años, pero decidieron mudarse para Florida, donde tuve mis estudios, me criaron y mis hermanos nacieron allá. Cuando terminé el certamen de Miss USA abrimos un coffee shop y acá estoy de regreso y representando a Puerto Rico”.

Para la nueva soberana local, su familia “es todo”.

“Mi familia para mí es todo. Yo soy la mayor de cinco hermanos y competí con mi hermana en Miss Florida porque somos bien unidos. Gracias a ellos es que pude lograr esta meta porque he tenido su apoyo”.