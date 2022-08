Tras su separación Carmen Villalobos se encuentra un nuevo amor: este es el reto que implica “conquistarlo”

Carmen Villalobos demostró que se encuentra recuperada y lista para seguir adelante tras haber anunciado su divorcio de Sebastián Caicedo. La famosa reveló que se encontró con un nuevo amor, se trata de su nueva faceta como presentadora de Top Chef VIP, un gran reto al que se lanzó con todas las ganas.

Carmen Villalobos se vuelve a enamorar y lo presume

En una entrevista con Hola, Carmen reveló estar enamorada de el nuevo programa y que nunca se imaginó que su carrera como actriz la llevaría a conducir un reality como ese.

“Llevo muchos meses dejando que la vida me sorprenda, viviendo un día a la vez. Los tiempos de Dios son perfectos y, definitivamente, Top Chef VIP llegó a mi vida de una manera única, inesperada y muy especial. Y eso se refleja en mi cara, en mi sonrisa. Estoy profundamente enamorada de este show”

La famosa dijo que algunos participante ya eran sus amigos antes del show y habló sobre cómo podrán verlos en el show.

“Son 16 celebridades, a algunos los conocí porque somos amigos, con otro he tenido la oportunidad de trabajar en algunos proyectos de actuación. A otros no los conocía, pero los admiraba y seguía en redes sociales. Entonces, es un grupo maravilloso. Ya quiero que los conozcan en su intimidad, porque una cosa es conocerlos como artistas, pero cocinando uno deja salir su alma”

Sin embargo dijo que no podrá probar todos los platillos que cocinen los participantes, pues tiene una condición médica que se lo impide.

“Tengo alergia a los mariscos, y hay cosas que no puedo probar porque decidí dejar como la carne roja y el pollo hace tres años de mi vida. Entre las delicias que han preparado es bonito ver que hay cosas para los vegetarianos o pescetarianos también.”

Carmen no ha tenido tiempo de descansar con tantos proyectos nuevos y reveló que tampoco tiene intensiones de dejar su trabajo de lado, pues aún sorprenderá a sus fans con otro proyecto después de Top Chef.

“¡Yo pensé que me iba de vacaciones! Dije, termino Hasta que la Plata nos separe, voy a Puerto Rico a conducir Premios Tu Música Urbano, y resulta que Dios me tenía preparado esto en la vida. Como lo mencioné, me estoy dejando sorprender en la cocina y que la vida también me sorprenda en todos los aspectos. Sé que viene otra cosa antes de que termine el año y ya vendrán unas vacaciones merecidas”

Por medio de redes sociales, Carmen Villalobos compartió las primeras imágenes de su primer look como conductora de Top Chef. Se trataba de un conjunto color naranja con mangas abullonadas y pantalón acampanado.