Stuart Little: así de grande luce George, el niño de la película a 22 años del estreno

La película Stuart Little fue una de las más exitosas que encantó a todos por ese carismático ratoncito que fue adoptado por una hermosa familia.

Fue en 1999 cuando se estrenó y mostraba la divertida vida de una familia compuesta por Frederick Little, el padre, la señora Eleanor Little, y sus dos hijos, George, y Stuart Little.

Frederick y Eleanor deciden adoptar a Stuart, quien llega a alegrar la vida de la familia, especialmente de George, que se convierte en su mejor amigo y compañero de aventuras.

Muchos se preguntan qué fue de la vida del hermano de Stuart, George, y la verdad ha dejado a muchos sorprendidos, pues ahora es todo un galán de 31 años.

Así luce George, el hermano de Stuart Little en la famosa película a más de 20 años del estreno

George fue interpretado por el actor Jhonatan Lipnicki, quien ya tiene 31 años y luce muy guapo, desatando suspiros con sus atractivo físico en las redes.

Lipnicki reveló hace unos años que sufrió depresión y ansiedad desde muy pequeño luego de la película, e incluso sus compañeros se burlaban de él y sus profesores le decían que nunca más volvería a actuar.

“Me decían que era alguien del pasado, que nunca volvería a tener trabajo. Me hicieron sentir una basura todos los días de la escuela hasta el punto que tenía ataques de pánico cada noche porque me preguntaba cómo iba a pasar el día”, dijo en una entrevista.

El actor tuvo otras participaciones en películas como “El pequeño Vampiro”, “Las aventuras de Zachary Beaver”, y “Por amor al dinero”.

Sin embargo, aunque sigue en el mundo del cine, ya no está frente a las pantallas, sino detrás, como productor en películas independientes.