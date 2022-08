Jamie Foxx y Dave Franco: “Es innovador en un género diferente”

Miami, Florida - Este año se cumplen 100 años del clásico del terror, Nosferatu (1922) uno de los primeros vampiros del cine. A partir de ese momento la figura del vampiro se convirtió en una de las criaturas más revisitadas por el séptimo arte. Desde el icónico Drácula (1931) de Universal Pictures interpretado por el inmortal Bela Lugosi, la serie de películas protagonizadas por la leyenda Christopher Lee, la poderosa versión de Francis Ford Coppola, Bram Stoker’s Dracula, hasta la más reciente exitosa saga de Twilight, estas míticas criaturas continúan hipnotizando audiencias.

Los vampiros han sobrevivido todos los géneros del cine y este próximo viernes se adueñan de la plataforma Netflix cuando estrene la nueva comedia de terror Day Shift protagonizada por Jamie Foxx, quien interpreta a Bud, un cazador de vampiros que trabaja limpiando piscinas en las impredecibles calles de Los Ángeles. Junto a Foxx participa Dave Franco en el personaje de Seth, un introvertido secretario que se ve obligado a acompañar al protagonista en su cacería. Metro conversó con los actores.

Jamie, fue muy divertido ver como las coreografías de peleas traen algo nuevo al subgénero de vampiros. ¿Qué aprendiste de este innovador estilo de lucha?

Jaime—Todo fue J.J. Perry (director). Él cuenta con increíbles equipos de especialistas. Has visto sus mejores trabajos en películas como John Wick y ahora en nuestra película. Esto fue como la “salsa especial” junto con las espadas, los contorsionistas y todos esos elementos. Es algo que nunca has visto y cuando vi por primera vez la preproducción cuando estaban trabajando y como estaban trabajando, podía tener una idea de que esperar. Entonces cuando salió el tráiler, comencé a recibir llamadas preguntando por J.J. sobre todos esos stunts.

Dave: Recuerdo que cuando filmaron esa primera escena de pelea con la señora mayor, me enviaste un corte borrador y me dijiste algo como que “no he visto algo así desde que trabajé con Quentin”.

Jaime—Porque es innovador en un género diferente. Nunca has visto a nadie decir, “voy a hacer de las acrobacias la atracción principal de la película y luego voy a trabajar sobre la película” y encima con grandes actores como Dave Franco, aportando en todo el proceso.

Dave, esta no es tu primera incursión en películas de vampiros. ¿Por qué crees que este género sigue siendo tan relevante y exitoso?

—Estábamos hablando de cómo hay algo realmente sexy y peligroso en los vampiros y honestamente no sé por qué continuamos regresando. Para mí, cualquier proyecto que abordo en estos días, tengo que realmente sentirme atraído por cosas que al menos intentan hacer algo que no hayamos visto antes. Y como dice Jamie, esto de las secuencias de acción realmente lo distinguen, es John Wick con vampiros. Es realmente ese nivel de acción. Y aunque películas como Blade tienen una acción increíble, esto es increíble porque sus secuencias están muy bien pensadas por la brillante mente de J.J., donde realmente haces el trabajo, en lugar de estos cortes rápidos donde casi ni siquiera sabemos lo que está pasando.

Jamie, si tuvieras la oportunidad de trabajar en una película clásica de vampiros, ¿cuál hubiera sido y qué personaje te hubiera encantado interpretar?

—El primer Drácula de Bela Lugosi, está bien, cuando la vi por primera vez de niño, pensé, (entre risas) los dientes, se queda con la chica, ¿y este tipo vive para siempre? Oh. O sea que, si tuviera la necesidad de revivir algún clásico, sería Drácula.

