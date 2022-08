Arcángel abre la sexta y última función de su concierto en el Choliseo

El exponente urbano Arcángel vendió cinco funciones de su concierto en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot en un solo día.

En horas de la tarde, el artista anunció que estará abriendo una sexta y última función que se llevará a cabo el 7 de febrero. En total son seis funciones que se llevarán a cabo el 2,3,4,5,6 y 7 de febrero del 2023.

“Mi SEXTA y última función se la dedico a cada una de las personas que se J*DIERON para que esto fuera posible! A los que hacen el trabajo que NO SE VE! Pero sin ese trabajo esto no sucede,a todo el staff de trabajo de la disquera GRACIAS por confiar! A los que trabajan mano a mano conmigo a diario aguantando mis loqueras y ocurrencias! AUNQUE YA NO SOY TAN LOCO! Pero aveces se me sueltan pal de fusibles y ustedes me ponen en órbita nuevamente! También somos unos cuantos Asi que ustedes saben quienes son! (sic.)”, escribió Arcángel en su Instagram.

La venta de boletos comenzó hoy a las 10:00am y más de 25 mil personas entraron a la plataforma Ticketera para conseguir sus boletos.

Fue el pasado 28 de junio que el exponente urbano anunció durante el concierto de Bad Bunny que se estaría presentando en el mismo escenario para el próximo año.