Adamari Lopez desata rumores de reconciliación con Toni Costa tras hacer polémica declaración

Adamari Lopez hizo una polémica confesión sobre sus sentimientos hacia Toni Costa y sorprendió a sus seguidores. La conductora reveló que cuando se separó del bailarín aún estaba enamorada de él y sus fans apuntaron a una posible reconciliación.

Adamari Lopez habla de sus sentimientos hacia Toni Costa

Hace más de un año que Adamari Lopez anunció su separación de Toni Costa tras 10 años juntos y una hija en común. Aunque desde entonces ambos parecen haber continuado con sus vidas de manera independiente, recientemente la conductora reveló cómo fue que afrontó esta situación.

En una entrevista en el programa Noches de Luz comentó:

“Yo tomé una decisión cuando tomé la decisión muy consciente de que era algo que tenía que pasar, sin importar la parte externa o la parte pública. Evidentemente algo no estaba funcionando y había que tomar una acción. No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido tampoco. Fue un proceso difícil”

Cuando Luz García preguntó si se había separado aún enamorada del padre de su hija, Adamari contestó:

“Sí... claro que me separé enamorada, yo veía mi vida con el papá de mi hija. No era algo que hubiese querido que pasara, pero había cosas que no estaban bien y tampoco las podía dejar pasar.”

Aún así la famosa no quiso dar detalles sobre las razones de su separación para proteger el bienestar de su hija.

“Nosotros lo sabemos y lo más importante es que tenemos una niña en común a la que yo entiendo que ninguno de los dos queremos afectar. Ella no se merece que hablemos nada de lo que haya podido ser parte de esa ruptura. Lo que a ella le interesa es saber que nosotros somos unos papás que estamos pendientes de ella.”

Sin embargo aseguró que a su hija siempre le hablará con la verdad y si ella lo desea le dirá por qué se separó de su padre:

“Si en un futuro, porque yo siempre le voy a hablar con la verdad, ella quiere preguntarme y quiere saber la razón a ella se la diré o ella sola se dará cuenta, pero ante los ojos de los demás no tengo por qué dar más explicaciones, ni aclarar ninguna de las cosas que se han dicho.”

Aunque las palabras de Adamari provocaron esperanza en algunos fans que aún desean que regrese con Toni, muchos señalaron que el bailarín parece haber superado era relación, pues actualmente tiene un noviazgo con Evelyn Beltrán.

Durante su participación en La Casa de los Famosos, Toni reveló cómo es su relación actualmente con Adamari.

Dijo que la razón por la cual procura mantener una buena relación con su ex, es por el bien de su hija. Para él es importante que ella vea que sus padres se llevan bien y que crezca en un ambiente lleno de armonía y amor.

Por esta razón, él está convencido de que incluso si la conductora no le correspondiera con una actitud amable, él continuaría siendo atento con ella por el beneficio de su hija.