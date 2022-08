Inspirado Jay Fonseca en su paddle board

El abogado Jay Fonseca se mostró inspirado por Puerto Rico este domingo a través de sus redes sociales al compartir un vídeo en el que realiza ‘paddle boarding’.

“No recordamos temporadas, recordamos momentos. Recordamos miradas de complicidad, la temperatura elevada en la humedad de tu ternura. No hay recuerdos del discurso, recordamos el acuífero que calma volcanes con magma en las entrañas. Algunos quisieran alejarse sin recordarte, pero la mancha marca como lágrima candente que entreteje la cera de la vela encendida para tu regreso”, expresó Fonseca.

“Tantos se han ido, y todos te anhelan de regreso. Tiempos de crisis nublan la vista y opacan las bendiciones de la patria. Cuando la vereda abruma no nos fijamos en la laguna, no vemos el bosque tropical, no vemos el anaranjado del bosque seco, no internalizamos el sonido del río. Estábamos cegados ante el vaivén de tus mares. Eres la flor exótica que tanto duele, el humo compartido en el cigarro de mi balcón. Puerto Rico, eres un paraíso, eres mi paraíso, falta que cooperemos. Falta que vuelvas a descubrirlo”, añadió.

Mira el vídeo aquí