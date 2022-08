Gloria Trevi se presentará en la noche final de Miss Universe Puerto Rico 2022

Días antes de comenzar su “Isla Divina World Tour” desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot este próximo sábado, 13 de agosto, la artista mexicana Gloria Trevi llega al escenario del certamen Miss Universe Puerto Rico 2022, con una presentación icónica como preámbulo de lo que será su concierto en la isla del encanto. La noche final de Miss Universe Puerto Rico 2022 tendrá lugar en el Centro de Bellas Artes en Santurce, Puerto Rico este próximo jueves, 11 de agosto y se transmitirá en vivo a través de WAPA TV desde las 8:00pm.

La artista protagonizará la apertura musical de Miss Universe Puerto Rico 2022 interpretando un medley de algunos de sus más grandes éxitos, que seguramente será uno de los momentos más memorables de la noche.

Una de las artistas mexicanas más taquilleras de los últimos años está lista para comenzar su gira “Isla Divina World Tour”, que arranca en Puerto Rico y la llevará por más de 40 ciudades de Estados Unidos. El público disfrutará de un espectáculo sin precedentes, que incluirá al menos 25 grandes éxitos de la cantante mexicana y contará con más de 12 cambios de vestuarios, y mucho más. Los boletos están a la venta a través de LiveNation.com y ticketera.com (Puerto Rico). }

En los pasados meses, la artista ha sumado varios shows SOLD OUT que surgen de sus tres giras simultáneas: “Isla Divina”, “Trevi Hits” y “Valientes junto a Mónica Naranjo”. Por lo tanto, el público de Estados Unidos está ansioso por el inicio del tour Isla Divina, que ya presenta varios Sold Out. Sobre iniciar su gira por los Estados Unidos en Puerto Rico, Trevi expresó, “Hay nostalgia. Me encanta mucho la vibra y energía de la gente de Puerto Rico. Muchas canciones e historias que se han contado allí. He trabajado con mucha gente de la isla y sé que es un lugar que me va a dar la bendición, como la patita de la buena suerte”.

Este pasado fin de semana, Trevi se presentó con un show SOLD OUT junto a Monica Naranjo en uno de los festivales más importantes de Europa, el Starlite Catalana Occidente, que tuvo lugar en la ciudad de Marbella, España. Sin lugar a dudas, la artista mexicana continúa rompiendo barreras y está llevando su energía y buena música a cada rincón del mundo.