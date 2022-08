Adamari López hizo impactante confesión sobre su separación, ¿sigue enamorada de Toni Costa?

Aunque ya pasó más de un año del momento en el que Toni Costa y Adamari López decidieron finalizar su romance de una década, la boricua todavía lo recuerda como uno de los capítulos más duros de su vida.

De hecho, en una reciente entrevista citada por la revista People, la presentadora de Hoy día reveló que se separó del bailarín “estando enamorada”, dejando ciertos detalles sobre los motivos de su mediática ruptura.

Adamari López se sinceró sobre su separación de Toni Costa

“Había cosas que no estaban bien y tampoco las podía dejar pasar”, comenzó diciendo tajantemente la actriz de importantes proyectos como Gata Salvaje o Bajo las riendas del amor.

“Yo veía mi vida con el papá de mi hija. No era algo que hubiese querido que pasara, pero había cosas que no estaban bien y tampoco las podía dejar pasar”. — La famosa de 51 años sobre su ruptura.

“Yo tomé una decisión muy consciente de que era algo que tenía que pasar, sin importar la parte externa o la parte pública. Evidentemente algo no estaba funcionando y había que tomar una acción”, agregó.

En la misma conversación, la famosa aseveró que no se arrepiente de haberse separado de Toni Costa, porque no solo pensó en ella, sino también en la estabilidad de su hija de 7 años, Alaia.

“No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido tampoco. Fue un proceso difícil”, — Adamari López al recordar su separación de Toni Costa.

“A la misma vez (estaba) siendo fiel a lo que estaba sintiendo que no estaba correcto. Fue un momento complicado y duró un tiempo, no fue fácil solo por tomar la decisión”, añadió, dejando muy claro que no va a revelar específicamente qué fue lo que los desilusionó.

“Si en un futuro, porque yo siempre le voy a hablar con la verdad, ella quiere preguntarme y quiere saber la razón a ella se la diré o ella sola se dará cuenta. Pero ante los ojos de los demás no tengo por qué dar más explicaciones, ni aclarar ninguna de las cosas que se han dicho”, aseveró.