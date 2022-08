Por qué Demi Lovato volvió a adaptar los pronombres “She” y “Her”

Por mucho tiempo, Demi Lovato fue considerada como una de las máximas representantes de la comunidad no binaria, por lo que ahora sorprendió al pedir volver a ser nombrada bajo los pronombres “She” y “Her”.

Así fue su evolución

Luego de tener una gran evolución como persona, la cantante compartió que volvió a abrazar su feminidad y volver a sentirse cómoda con estos pronombres.

“De hecho, he vuelto a adoptar los pronombres she (ella)/ her (ella) conmigo”, anunció en un reciente episodio del podcast Sprout, según JustJared.

La actriz dijo que “ellos/ellas” era más cómodo en el pasado porque, como era “una persona tan fluida.... Sentí que, especialmente el año pasado, mi energía estaba equilibrada y mi energía masculina y femenina, de modo que cuando me enfrentaba a la elección de entrar en un baño y decía ‘mujeres’ y ‘hombres’, no sentía que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer. No me sentía como un hombre. Sólo me sentía como un ser humano. Y eso es lo que se trata de ellos/ellas. Para mí, se trata de sentirte humano en tu esencia”.

Fue en mayo de 2021 cuando comenzó a pedir que la llamaran bajo los pronombres no binarios.

Y actualmente ha regresado a identificarse como mujer.

“Recientemente me he sentido más femenina, así que he vuelto a adoptar she/ her “, dijo Lovato en Sprouts.

“Creo que lo importante es que nadie es perfecto. Todo el mundo se equivoca con los pronombres en algún momento, y especialmente cuando la gente está aprendiendo, se trata de respetar”, agregó.

A sus 29 años, Lovato se encuentra en un lugar que ella considera cómoda; además de que ha tenido una gran evolución en su persona y está en uno de los mejores momentos de vida, enfocada a sus proyectos personales.