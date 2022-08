Jenniffer González: “Me caso, estoy feliz”

Hoy, es un día súper especial para mí. Es el día que me entrego a quien amo y me convierto en su esposa en el sacramento del matrimonio. Luego de muchos años dedicada a servir a otros me doy la oportunidad de complementar y compartir mi vida con otra persona. Me caso con un hombre estupendo que se ha cruzado conmigo y me ha llevado a entender sensaciones y alegrías que me estoy disfrutando a plenitud. Desde un te amo hasta miradas y sonrisas de complicidad.

Me caso, estoy feliz y quiero compartir esta alegría con quienes me quieren.

A los que a veces leo y se creen que las gorditas no podemos ser amadas, les digo que ¡se equivocan! Hay hombres que ven más allá del físico y se enamoran. Esta mujer que muchos ven solo como la política también siente, desea, ama y vibra. También tiene ilusiones, anhelos, quiere hacer planes, ver al futuro, formar su propia familia y envejecer con un hombre que la ame. No es cursilería de novelita rosa. Es simplemente la alegría de vivir y ser feliz

Esta nueva etapa de mi vida me ha abierto puertas con personas que vuelven a ver en mi la esperanza. Mujeres que me dicen que viven conmigo el mismo sueño de amar y ser amadas. Que se inspiran porque la vida es una y hay que disfrutarla.

Desde niña rueda en la mente la película del príncipe azul que llegará a cambiarle la vida y a vivir felices por siempre. Eso es lo que desde jóvenes vemos en televisión. Sí, estoy grandecita ya para los cuentos de hadas, pero no lo suficiente como para dejar de apostar al amor como todas.

Vivo una vida intensa, agitada, muchas veces solitaria. Largas horas de trabajo, reuniones, vistas, viajes, compromisos oficiales y personales que han ocupado mi tiempo como una mujer profesional dedicada al servicio público con ahínco, con responsabilidad, con integridad. En torno a mi, siempre he tenido una red de amigos, familiares, colaboradores, personas con quienes he compartido mi vida como profesional. Pero apagadas las luces, concluida la fiesta, terminado el evento electoral o la actividad de la que se trate, al final de todos los días de todos esos años, uno tras otro, llegaba a mi casa a recogerme en comunión con Dios.

Hay quienes le molesta que otros sean felices y que comportamos nuestra felicidad. Ven la felicidad de uno como otra oportunidad para el ataque vicioso, político y crítico. Ya estoy acostumbrada a esa reacción machista que a veces resulta en una admiración con rabia. pero la realidad es que quiero compartirla por que ¡soy plenamente feliz!

Tal vez ese sea uno de los mayores cambios a partir de hoy. Saber que a pesar de lo dura que sea mi jornada, de lo intensa que sean mis batallas, de los viciosos golpes que me propinen, alguien estará en casa para escucharme, para cocinar juntos, para escuchar música, para bailar una canción que nos guste o simplemente, para sentarse a mi lado y sentir su apoyo y su amor en silencio.

Veo esta etapa como una oportunidad adicional. A partir de hoy me acompañará un aliado que es mi apoyo en mis luchas. De quien escucharé consejos con una nueva perspectiva, quien me acompañará en todas mis aventuras, pero principalmente, con quien podré compartir en la intimidad las enormes satisfacciones que me brinda servirle a mi gente

Hay que darse la oportunidad de vivir… hay que ser agradecidos como yo lo soy a la vida y a mi Dios que me brinda una oportunidad para tener mi propia familia.

Los que si me conocen saben lo feliz que estoy y como he duplicado mi felicidad y empeño por hacer más por Puerto Rico. Hoy tengo más ganas de seguir luchando por lo que creo y hago.

Afirmo con satisfacción que soy agradecida y que estoy bendecida. Hoy caminaré hacia el altar con fe. Entregando mi vida a una nueva experiencia en la que comienzo a escribir nuevas páginas en mi libro. Esta vez, no voy sola.