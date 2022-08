Don Omar entra en controversia de Alex Gárgolas tras polémica expresión sobre músicos chilenos del género urbano

Alex Gárgolas está que arde en Chile. Unas expresiones cuestionando la capacidad de los músicos chilenos en el género urbano lo han puesto en aprietos y esta mañana hasta Don Omar se desvinculó de la publicación del productor puertorriqueño.

“Ahora se viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuántos se van a quedar sonando en regiones de Chile y los que van a trascender al mundo. Asia, África, Estados Unidos, Canadá, PR, Inglaterra, México, Alemania, Japón. Cuantos van a tener sus propios jets privados y sus Rolls Royce. Ahora que Chile está en el mapa”, señaló Gárgolas a través de Instagram, en la víspera del lanzamiento del álbum “Reggaetón Chileno vol.1″, en el que participan varios artistas del país suramericano del género urbano.

“A ver comenten esos fanáticos sabios que siempre opinan que lo pueden todo a ver cómo lo van hacer. Los leo y vuelvo y repito no he aportado nada ni he hecho nada pa ese movimiento. Solo un legado musical mundial y ayudar a unos cuantos amigos míos de Chile que los considero familia”, agregó.

Las palabras del productor fueron respondidas por varios artistas chilenos como Pablo Chill-E y Soulfia. “Los artistas urbanos chilenos nunca hemos necesitado la ayuda de nadie pa sonar pa afuera (porque nadie quería ayudarnos tampoco)”, señaló el cantante nacional en sus historias de Instagram.

La historia de Pablo Chill-E

Las palabras de Don Omar y Marcianeke

“Las expresiones de @alexgargolas en referencia a #CHILE y sus artistas son responsabilidad de un empleado del género NO de la gerencia”, afirmó al respecto Don Omar a través de Twitter, compartiendo además el tuiteo en su cuenta de Instagram.

Las expresiones de @alexgargolas en referencia a #CHILE y sus artistas son responsabilidad de un empleado del género NO de la gerencia — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) August 6, 2022

Por su parte, según consigna Radio Bío Bío, Marcianeke respondió a Alex Gárgolas en una de las publicaciones del productor en Instagram.

“Mano muestra más madurez de tu parte wn que mierda”, expresó.