Laura Bozzo: De controvertida presentadora a aspirar a la presidencia, así es su polémica vida

La frase “¡Qué pase el desgraciado!” la identifica México, Perú y Latinoamérica entera con una sola persona, Laura Bozzo. Esta mujer se describe a sí misma como polémica, rebelde, frontal, desafiante, inconformista, con el verbo encendido y, además, protagonista de muchos escándalos.

No le tiene miedo a nada, ha pasado por muchas pruebas en su vida y su lucha por la justicia la hizo muy querida entre la gente que seguía sus programas de televisión defendiendo a las mujeres y a los niños, víctimas de la violencia.

Pocos saben que Laura estudio Derecho en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas y antes de ser la presentadora peruana más famosa de América, entró al mundo de la política: fue elegida regidora de Lima en los años 90, aspiraba a ser congresista y de allí a la presidencia del Perú. También fue jefa de la Casa de la Cultura en Perú, casi que un cargo de ministra.

Pero la vida le dio un giro de 180 grados cuando el alcalde Ricardo Belmont la invita a una entrevista en el extinto canal RBC.

“Me meto a la política, fui elegida regidora de Lima y el alcalde era dueño de un canal de televisión. Me invita a una entrevista y me dice ‘Tú eres comunicadora’, y ahí empezó Laura en la televisión”, señaló hace unas semanas en “La Casa de Los Famosos”.

Nadie apostaba a mi programa

En 1994 inicia su vida como presentadora en la televisión, primero en RBC con el programa de corte feminista “Las mujeres tienen la palabra”. Dos años después, el espacio fue sacado del aire, por lo que ella pasó a conducir uno de entrevistas llamado “Laura”.

Cuando cerraron RBC se queda con las manos vacías y empieza a rogar oportunidades como presentadora en otros canales y fue Panamericana de Televisión que apostó por ella en 1997 con su programa Intimidades.

“Todo el mundo apostaba que mi programa no iba a tener rating, e hice un programa en vivo de cambio de sexo, se armó un escándalo y empecé a cambiar al talk show. (Pensé) yo quiero ir a los problemas, a la lucha de las mujeres. Entonces, me llaman de América Televisión, y ahí nace ‘Laura en América’ y empecé a hacer mi programa como yo quería”, manifestó Bozzo.

La abogada del pueblo

Según el diario La República del Perú, “Laura en América” se estrena en febrero de 1998 y es allí cuando la abogada presentando casos de familias peruanas, violencia, alcoholismo, maltrato, desempleo, pertenecientes a los niveles socioeconómicos C, D y E, se hace famosa y querida por el público.

“De ahí me llamen de América Televisión y ahí se crea Laura de América. En ese momento los talk shows eran el furor, pero yo le di la vuelta porque saqué a los personajes reales, al desgraciado y era de gente común y corriente, le di un cambio a este género”, dijo la conductora al programa En casa de Mara.

Pese a las críticas que generó el programa, el cariño y la popularidad la llevaron a ser conocida en su país como la ‘Abogada del pueblo’.

Luego la cadena Telemundo retrasmitió el programa en el extranjero. Tras llegar a su máximo apogeo, “Laura en América” fue emitido en Perú por última vez en julio de 2001.

Los casos eran reales

Muchas personas pensaban que los casos que se presentaban en sus programas eran falsos, pero Laura le aclaró a la periodista Mara Patricia Castañeda en 2020 que eran reales, tanto que ella se reunía con las mujeres, compartía con ella en privado sus vivencias y las llevaba al programa, reseñó Milenio.

“Son casos cien por ciento reales que me constan y yo voy a investigar a la familia, a los hechos. Combino el drama con el periodismo y hago un formato que es una evolución a lo que hoy en día se conoce como dramatizados”, comentó.

Es una mujer que ha logrado mucho, que su familia le enseñó valores “las cosas materiales son una carga”, le decía su abuela y no ha dejado de ayudar a las mujeres y los niños más vulnerables. Sus diciembres son junta a mis hijas atendiendo a la gente humilde.

Ya salió de La Casa de Los Famosos, más fortalecida y ya pronto sabremos que será de la vida de esta presentadora que dejó huellas en el reality show y era la favorita para ganarlo.

Asegura que pese a lo que ha pasado en su vida, decepciones, desengaños, presa, difamada, ella sigue de pie y ayudando a quien más lo necesita.