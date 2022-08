Daniella Navarro le confiesa a Adamari si se besó o no con Toni Costa

Daniella confesó si hubo o no un beso con Toni Costa, ex de Adamari López. Instagram

Tras su salida de La Casa de los Famosos, Daniella Navarro aclaró varios chismes que se comentaron sobre ella. Entre esos, si tuvo un beso o no con Toni Costa, ex pareja de Adamari López.

La quinta finalista de La Casa de los Famosos y Adamari López se vieron las caras en Día a Día, el programa matutino de la cadena Telemundo, y le preguntó si es cierto que se besó con Toni Costa, el papá de su hija y participante del reality.

Daniella aclaró el rumor del beso con Toni

Daniella Navarro se mostró muy sorprendida de que Adamari, hace unos días, haya asegurado que tenía pruebas del beso entre ella y Toni, a lo que Navarro contestó: “Claro que no. Eso no sucedió. No sé por qué lo dijiste. Y los que ven el 24/7 saben que eso no fue así”.

A lo que la conductora boricua le respondió: “Yo solo lo vi en redes (sociales) y te lo pregunto para aclarar todo”. Recordemos que este “supuesto beso” entre Daniella y Toni se difundió en redes sociales, pero nunca se vio. Algunas veces, Telemundo censura el 24/7 de La Casa de los Famosos y Adamari dijo que había pruebas, pero estas nunca se mostraron.

Esto fue lo que dijo Adamari López: “Pero (Nacho Cassano) no fue con la única persona con la que se besó. Daniella se besó con Toni también”.

Amoríos de Daniella en La Casa de los Famosos

Al inicio del programa, Daniella tuvo una relación con Eduardo Rodríguez y después de unas semanas tuvo un gran acercamiento con su compañero, Salvador Zerboni. También, Daniella mantuvo una relación muy intensa con Nacho Casano en los últimos días y Toni Costa mantiene un noviazgo con la influencer texana Evelyn Beltrán. Toni y Adamari fueron pareja hace más de un año y tienen una hija, Alaïa.