Bad Bunny revela las razones que lo llevaron a incursionar en la actuación

La actuación siempre fue un sueño que Bad Bunny tuvo en mente, hasta que hace un par de años logró concretarlo, y actualmente se encuentra promocionando su nueva película “Tren Bala”, en la que comparte créditos con Brad Pitt.

En una entrevista con el programa “Ventaneando”, el reguetonero compartió las razones por las que hizo explorar esta nueva faceta y también platicó un poco de cómo fue trabajar al lado de la estrella que es Pitt.

“Cuando sueñas despierto y trabajas fuerte por ello, se puede cumplir. Sigo siendo un chamaquito soñador, trabajando en Puerto Rico, con muchas granas de triunfar”, dijo el cantante.

Así fue su trabajo con Brad Pitt

Sobre el trabajo que hizo al compartir escena con Brad, Benito expresó: “Poder cumplir con la expectativa de lo que requiere la escena y no dañarla, como dice uno, pero yo soy alguien a quien le gustan los retos”.

Además, reveló que la estrella de Hollywood siempre lo hizo sentirse seguro con lo que hacía. “Nunca me sentí incómodo en la escena, nunca me sentí menos. El ambiente de trabajo era muy lindo, el director y Brad Pitt también, en todo momento me llevaban de la mano, paso a paso, y me hicieron sentir muy seguro”, agregó el reguetonero.

Bad Bunny quiso incursionar en la actuación

El cantante reveló que se decidió a forjar una carrera en la actuación, debido se sentía en la dirección correcta.

“No sentí ningún tipo de presión. Antes de comenzar sí la tenía, pero ya cuando estaba ahí y vi cómo se estaba dando, era todo disfrutándomelo y dando lo mejor de mí”, dijo.

El intérprete de “Me Porto Bonito” aseguró que sigue con los pies en la tierra y dedicado a su público.

“A mí me gusta hacer esto, esta es mi pasión, hacer música, dar lo que la gente quiere y que disfrute. Yo sigo siendo la misma persona, nunca he cambiado porque, como he dicho anteriormente, la persona que soñó todo esto es Benito; él tenía este sueño, quería esto. Y ahora que lo he logrado sería injusto que cambie de persona, mi forma de ser”, expresó.