Esto fue lo que dijo Daniella Navarro tras su participación en La Casa de los Famosos

Tras una participación muy polémica, Daniella Navarro obtuvo el quinto lugar y anoche ofreció una entrevista con Telemundo, y esto fue lo que dijo.

Evidentemente muy emocionada de por fin estar “libre”, Daniella lloró, rió y habló de su experiencia con Jimena Gallego, conductora de La Casa de los Famosos. Agradeció al público y dijo estar shock de haber estado 84 días encerrada y sin ver a su hija.

“Me siento bien. Me siento tranquila y en paz. Presentía que iba a salir por la puerta grande. Agradezco a mis fans que hicieron un trabajo increíble”.

Habló de Salvador e Ivonne

“Hay unas personas (dentro de la casa) que se inventan historias y la sinceridad es lo que me caracteriza. Yo hago lo que mi corazón me dice. Hay personajes muy creados en La Casa, como Salvador e Ivonne, y al público le gustó esa historia de mentira y personajes creados”.

También dijo que Ivonne no merecía estar en la final: “Ivonne ha sido una gran mentirosa, una gran manipuladora, ha dañado y se excusa” a través de su hija. “Yo nunca utilicé el nombre de mi hija para dar lástima”.

Amoríos dentro de La Casa de los Famosos

Habló de Eduardo Rodríguez, con quien mantuvo una relación a principios del show: “Eduardo me parece, físicamente, muy atractivo y espectacular. Pero me mintió. Me dijo que no tenía nadie fuera de La Casa (de los Famosos) y me mintió”.

Habló de su relación con Nacho Casano:

Yo lo destetaba. Pero su personalidad era lo que hacía que no viera más allá. Es un tipo inteligente, culto, me escucha y mente abierta. Con una personalidad definida. Empecé a admirarlo y las hormonas están locas. Tengo 40 años”. — Daniella Navarro

Pero, ¿continuará su amor con Nacho? “Primero soy mamá. Me encantaría compartir con él afuera (de La Casa de los Famosos), pero no sé. No sé si tendríamos una relación. Aprendí que todo puede cambiar”.

Laura Bozzo y Daniella

Daniella Navarro dijo que Laura y ella tienen una personalidad muy fuerte, pero que le tomó mucho cariño. “Le tuve mucha paciencia y la quise. Pero Laura hiere a la gente que ama. Las palabras de Laura fueron muy hirientes. Dijo que yo estaba muerta para ella y me alejé”. Pero aseguró, entre lágrimas, que ella defendió a Laura de todos los participantes y se apoyaron entre sí.

Esta es la entrevista completa: